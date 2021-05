Duro comunicado de dirigentes radicales contra Juan Lucero

El núcleo radical Todos por Carlos Paz sacó un duro comunicado contra el presidente del comité Elpidio González de la UCR, Juan Lucero, tras la decisión de las autoridades del radicalismo de Villa Carlos Paz de conformar un alianza electoral para la elección del Defensor del Pueblo. Acusan al flamante titular del partido de haber traicionado a sus votantes y haber mentido y cuestionan que haya respaldado a un candidato «entre gallos y medianoche, sin la participación ni la opinión de los sectores internos del radicalismo».

Los dirigentes que responden a la minoría dentro del comité carlospacense, manifestaron «sorpresa y decepción» tras conocerse que la UCR integrará el armado de «Vecinos e Instituciones por la Defensoría» junto a Encuentro Vecinal Córdoba.

«Más allá de las profundas diferencias que nos separan de quienes ostentan la mayoría en nuestro comité, guardábamos la esperanza de que estuvieran a la altura de las circunstancias y trabajaren en pos de la unidad. Nada de eso ha sucedido. Todo lo contrario»; expresaron en el texto.

«La reciente designación del candidato a Defensor del Pueblo y la previa conformación de una alianza, hechos tan importantes para la institucionalidad de nuestra ciudad, no han sido objeto de ningún debate en el seno de nuestro comité, sino que por el contrario se han concretado de manera inconsulta, entre gallos y medianoche, sin la participación ni la opinión de los sectores internos del radicalismo, tan radicales como el oficialismo. Como si todo esto no fuera suficiente… encabeza la fórmula una persona que no solo no es afiliada a la UCR, sino que no comulga con la historia ni la ideología de nuestro centenario partido»; dispararon desde el sector que responde al ex intendente Carlos Felpeto.

«Está clara la estafa a los afiliados: el señor Juan Lucero ha traicionando hasta sus propias palabras, cuando en campaña abogaba por un partido moderno y abierto a la ciudadanía»; apuntaron en el comunicado, al tiempo que lo acusaron de rifar el radicalismo «al primer postor que pueda aportar a sus apetencias personales.