El ex boxeador Fabio «La Mole» Moli se lanzó como precandidato a diputado nacional de Córdoba por el kirchnerismo. Se sumó a la lista de Ariel Trinkette, un hombre del peronismo de Villa del Rosario, que confirmó la noticia el viernes pasado en las redes sociales.

«Tengo el orgullo de decirles que nos va a acompañar un hombre de pueblo que la luchó de abajo. Alguien que sabe que el país necesita gente nueva y buena, gente que haya salido del pueblo. Les voy a presentar alguien muy querido por el pueblo. Algunos ya lo conocerán… Fabio ‘La Mole’ Moli»; adelantó el dirigente.

De inmediato, aparece en escena Moli y se presenta a él mismo como «el Potro de Villa del Rosario». «Me encantó la posibilidad. Me llegó la propuesta hace 15 días atrás. Me encantó las ideas que tiene y me gusta el nombre que le pusieron a la lista: la lista del pueblo. Quiero que sepan que no tengo estudios, pero conozco mucho la calle. Conozco lo que la gente necesita y sé que vamos a laburar para la gente del pueblo. Tiene que haber un negro (sic), uno de la Villa allá que levante la mano y diga ‘no pará cul… esto no es así»; dice el ex boxeador y mediático, en un video que dura casi cuatro minutos.

Moli será parte de la Alianza Federal Córdoba, con Trinkette encabezando la lista de precandidatos a diputados.

El mayor problema que se presenta para el ex boxeador es sortear una denuncia por violencia de género que le hiciera su pareja.