Macri en Córdoba: «Este es el año bisagra de la historia de nuestro país»

El ex presidente Mauricio Macri estuvo hoy en la ciudad de Córdoba, donde presentó su libro «Primer Tiempo» y dijo: «Este es el año bisagra de la historia de nuestro país». Macri dijo sentirse como en su «casa» en esta provincia, fue recibido por ex ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, quien lo esperaba en el campus de la Universidad Siglo 21 y aseguró: «Somos el cambio o no somos nada».

Como parte del armado político para las elecciones del 2023, cuestionó al gobierno de Alberto Fernández y volvió a enfatizar la necesidad de cambiar la frustraciones de generaciones y generaciones».

«Venir a Córdoba es como venir a casa. Presentar el libro acá es una forma de devolver todo el amor que me han dado»; dijo Macri, quien agregó: «Estoy convencido que este libro marca el comienzo de un segundo tiempo. Esto es un prólogo del cambio que vendrá en los próximos años».

«Córdoba es el motor de argentina, el único lugar que no transó con el populismo. El desafío de Córdoba es empujar a la Argentina en el cambio»; reflexionó el ex presidente, quien consideró al gobierno de Alberto Fernández como «un ejército de destrucción en esta nueva versión del kirchnerismo». A la hora de hacer una autocrítica de su gobierno, aseguró: «Nos tiraron 14 toneladas de piedra. Estábamos haciendo los cambios para cambiar la Argentina definitivamente. De golpe recibimos esta agresión y combate. Y a partir de allí tomamos una actitud defensiva».

Asimismo, consideró que el principal logró de su gestión fue «demostrar que los argentinos se pueden manejar con otra cultura del poder y ser servidores públicos (...) Nos abrimos al mundo. En este contexto, hubiésemos tenido todas las vacunas que necesitamos, porque éramos parte de los que nos sentábamos en la mesa, no nos aislábamos ni ridiculizábamos a los demás».

Mientras dialogaba con Santos, Macri consideró: «Este es el año bisagra de la historia de nuestro país. este año se abre el proceso de 20 años de crecimiento, porque hubo un año fenomenal de crecimiento».