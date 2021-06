El dólar blue cerró la jornada a $157

El dólar blue cerró en la primera jornada de la semana a 157 pesos en el mercado paralelo, $152 para la compra.

En tanto, la cotización del dólar oficial cerró hoy a un promedio de $ 100,09, con una suba de seis centavos respecto al cierre del viernes, mientras que a lo largo de mayo acumuló un avance de $ 1,19, equivalente a un incremento de 1,20%.

El dólar contado con liquidación (CCL) hoy marca un alza de 0,6%, hasta los $ 166,07; mientras que el dólar MEP asciende 0,7%, en $ 160,63 por unidad, en el tramo final de la rueda.

En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó seis centavos y finalizó a $ 94,73, y en los últimos 31 días subió $ 1,17, lo que representó un aumento de 1,25%.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 130,12 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 165,15.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que en mayo la autoridad monetaria acumuló compras por US$ 2.090 millones, con lo que en lo que va del año ya lleva adquirido US$ 5.730 millones.

“El resultado de este mes en materia de compras de divisas del BCRA es el mejor para un mes de mayo desde que se llevan estadísticas oficiales en el MULC”, precisó el especialista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 217 millones, en el sector de futuros MAE se hicieron US$ 33 millones y en el mercado de futuros Rofex se registró un monto operado de US$ 814 millones.