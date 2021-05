El Colegio de Abogados pidió sanciones para la legisladora Nadia Fernández

A través de una nota que presentaron en la Legislatura, el Colegio de Abogados de Carlos Paz solicitó que se apliquen sanciones a la legisladora justicialista Nadia Fernández por las declaraciones realizadas en la audiencia por la Autovía de Punilla. La acusan de haber discriminado a grupos ambientalistas y haber desprestigiado a varios abogados de la región.

«En el marco de la Audiencia Pública Virtual Ambiental que tuvo comienzo el día 9 de abril del corriente en relación a la obra “ALTERNATIVA RUTA 38. TRAMO SAN ROQUE-LA CUMBRE” convocada por la Secretaría de Ambiente, la Sra. Legisladora Fernandez al momento de hacer uso de la palabra el día 14 de abril del corriente (Oradora N° 51), desplegó una serie de términos descalificantes respecto del ejercicio de la profesión de la Abogacía, atacando y desprestigiando sin razón ni fundamento a los colegas que allí estaban participando de la respectiva audiencia pública (entre ellos, la Dra. Marcela Susana Fernandez MP 1-30261 y Dr. Rene Amsler MP 7-396)»; expresaron desde la delegación del Colegio de Abogados.

«Es absolutamente inaceptable que una Legisladora Provincial -que además preside la Comisión de Ambiente dentro de la Legislatura- emita y profiera calificativos despectivos, en primer lugar, hacia los abogados cuyo único trabajo es resguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos en caso de desconocimiento, accionar que bajo ningún punto de vista puede ser visto como un “apremio” al TSJ o que éste se encuentre “obligado” a otorgar la razón a cada petición que los abogados soliciten. Pensar de esa manera es justamente desconocer la división de poderes sobre el cual se asienta el ejercicio representativo, democrático y republicano de gobierno, división afortunadamente funciona como única garantía del ciudadano a obtener una decisión judicial fundada e independiente»; expresaron.

«Tampoco permitiremos que se trate a nuestros colegas de “estafadores”, y que sometamos a los clientes a “aventuras judiciales”. No avalaremos bajo ningún aspecto que se desprestigie la honorabilidad del ejercicio de nuestra profesión y, si la Sra. Legisladora no se encontrare amparada por el art. 89 de la Constitución Provincial, esta parte inmediatamente hubiere formulado la correspondiente denuncia penal por la falsa atribución de delitos ante la Fiscalía que por turno corresponda por no tener pruebas que avalen sus dichos. En segundo lugar, también es absolutamente inaceptable que la Sra. Legisladora emita y profiera calificativos discriminatorios hacia los ciudadanos organizados que pretenden acceder a la Justicia Ambiental al tratarlos de “grupos de dudosa representación”, “una organización supuestamente ambientalista”, grupo ecologista foquista extremo antiestado”. Permitir este tipo de expresiones, supone avalar una evidente y abierta intolerancia, intolerancia

que además puede producir violencia: es una conducta completamente inaceptable por parte de alguien que forma parte del gobierno del Estado Provincial»; sostuvieron en el texto.

La polémica se desató cuando Fernández dijo que «grupos de dudosa representación» obligaron a que el Tribunal Superior de Justicia solicitara que se garantizara la realización de la audiencia pública. «¿Nosotros en estos últimos tiempos qué vemos? Y lo digo también a modo personal, vemos un grupo ecologista foquista extremo antiestado que intenta bloquear todas aquellas iniciativas que son políticos pública y buscan el bienestar general de la sociedad. No se puede pedir participación ciudadana bloqueando, intentando bloquear en tribunales la participación ciudadana. Es sumamente preocupante, es antidemocrático, antiestado, y anti bienestar general, eso es creo lo que está pasando ahora (...) «Nosotros no vamos a dejar, no vamos a permitir que el ecologismo foquista antiestado que, de dudosa representación y que muchas veces se embarca o son estafados por algunos abogados vivos que van a tribunales y les dicen que si pasa pasa»; supo manifestar.