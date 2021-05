COVID-19: Macri se vacunó en Estados Unidos

El ex presidente publicó un mensaje en sus redes sociales y apuntó contra la gestión del gobierno nacional.

El ex presidente Mauricio Macri se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos, durante un viaje que realizó esta semana. “Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, sostuvo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Además vaticinó que “son tiempos complicados para la Argentina y la región” y que “la pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas)”.