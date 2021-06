Macri dijo que el Covid es como una «gripe, un poco más grave»

El ex presidente Mauricio Macri volvió a ser noticia luego de haber viajado a vacunarse a Miami y dijo que el COVID-19 era como «una gripe, un poco más grave». Así se refirió durante su paso por Mendoza, donde estuvo presentado su libro. «No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo por lo que uno tiene que estar sin dormir»; aseguró.

En medio del pico de contagios de la pandemia, que dejó 88 mil muertos en el país, Macri minimizó la gravedad de la crisis sanitaria y cuestionó al gobierno nacional por las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus.

«Ya que no puedo comprar millones de vacunas, porque ya no soy el presidente, hice una contribución. Mi vacuna ya no hace falta, yo ya me vacuné», ironizó sobre su vacunación en Estados Unidos.

Consultado sobre cómo hubiese manejado la pandemia, dijo: «Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque, si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas. Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos».