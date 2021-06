La UCR de Punilla fijó posición en favor de la unidad partidaria

El radicalismo de Punilla emitió un comunicado avalado por su dirigencia departamental y de cada uno de los Circuitos y de la Juventud Radical donde reafirman su vocación democrática y de gobierno, y convocan a la unidad.

El comunicado dice textualmente: "En el marco del encuentro virtual y plenario provincial convocado por el Comité Central de la Provincia de Córdoba para el Viernes 25 y Sábado 26 de Junio de 2021, en el que se debatirá respecto de la situación y estrategia partidaria, de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O), donde se pondrán en juego cargos legislativos en el Congreso de la Nación, desde la militancia del Departamento Punilla venimos a manifestar nuestro posicionamiento. En primer lugar, creemos que es fundamental que en este proceso primen los principios de la unidad y la institucionalidad que representan nuestro partido, por eso convocamos a todos los sectores radicales, a bregar por un consenso, y a definir una propuesta clara y comprometida que identifique a la Unión Cívica Radical como alternativa de gobierno, tanto en Córdoba como en la Nación. Para ello, debemos construir una identidad propia, basada en los valores fundantes del radicalismo, adecuada a la realidad que vive nuestra sociedad. En este sentido, con el antecedente de las últimas elecciones provinciales, estamos convencidos que el camino comienza reflejando un partido radical unido, y de esa manera afianzar nuestro rol dentro de Juntos por el Cambio, con la Unión Cívica Radical liderando las listas, asumiendo la gran responsabilidad de estar a la altura de los desafíos que vienen. A su vez, consideramos necesario mejorar y ampliar la coalición abriendo la participación política y propiciando el debate interno que nos lleve al consenso en las ideas, en los proyectos, garantizando la expresión de todas las voces. Es por ello que destacamos la relevancia de que las mujeres radicales participen de manera igualitaria en la toma de decisiones del partido, ya que creemos que la paridad de género no se agota con la mera inclusión femenina en las listas, ya sea de las internas partidarias o en las elecciones generales. Sino que implica la inclusión real, entendiendo la importancia del rol de la mujer en la política. Asimismo, no queremos dejar de mencionar, que uno de los principales objetivos del partido es la modernización del mismo, por ello es necesario que nuestra lista sea un reflejo de este anhelo y de la realidad en la que nos sumergimos, donde la juventud es protagonista en los distintos ámbitos de la sociedad actual. En este sentido, la Juventud Radical no es solo el futuro, sino también es el presente y es la fuerza que nos mantiene vigentes. Estamos en un todo de acuerdo que no hay que forzar listas de unidad, sino más bien en trabajar para ofrecer los mejores candidatos/as, que lleven propuestas estudiadas, no improvisadas, modernas, con diagnósticos y soluciones concretas a los problemas estructurales que tiene Córdoba y el país. La unidad se garantiza con las P.A.S.O, consideramos que es necesario que cada vecino y vecina, pueda elegir libremente en elecciones internas abiertas simultáneas y obligatorias, quienes son las personas que deben encabezar las listas. Y no que en una mesa de forma inconsulta salgan fórmulas mágicas que no solo alejan al partido de la realidad, sino que peor aún, alejan a la gente de la U.C.R. por la simple razón de la falta de legitimidad de sus candidatos/as. Por eso, tal como lo contemplan las leyes constitucionales, a las que nos hemos apegado siempre, en pos de garantizar la defensa de la república, la moral política y la democracia, la decisión del pueblo soberano recae en el voto popular.- Esta convicción se nutre de la participación activa de la militancia, con la experiencia, con el ejemplo de gestión que nuestros intendentes demuestran a diario, y con la fuerza del compromiso que nuestra juventud aporta, como la sangre que nutre el torrente de ideas de la U.C.R. Por último, Punilla es uno de los departamentos más importantes del interior cordobés, por eso exigimos lugares en las listas, que sean verdaderamente expectantes. La UCR debe en sus listas dar protagonismo al interior de la provincia, en un reclamo que se renueva desde hace años. En las últimas elecciones de legisladores nacionales solo una diputada nacional por nuestro partido pertenece al interior de Córdoba, los restantes pertenecen al departamento capital, colocando a la militancia del interior en condiciones de inferioridad en relación a la participación eleccionaria propiamente dicha. Nuestra postura manifestada representa las demandas de las autoridades de cada circuito del departamento, y creemos que a través del dialogo, vamos a coincidir con la gran mayoría de los puntos expresados, por los valores y principios que nos unen en este gran partido radical."