El radicalismo de Córdoba «no merece el maltrato» de Juntos por el Cambio

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, habló esta tarde con el periodista Jonatan Viale, por Radio Rivadavia. Entre los temas abordados en la entrevista estuvo la constitución de la alianza electoral Juntos por el Cambio en Córdoba y la danza de candidaturas que hay de cara a la inscripción de las listas el 24 de julio.

“Hoy se firmó la coalición JxC en Córdoba”, anunció Negri. “El partido y muchos sectores me pide que sea candidato a senador, pero no me he pronunciado. Cualquier encuesta seria, pídanla, dice que soy el que mejor mide. Pero no se trata sólo de eso. Yo trabajo para que haya unidad, hay muchos candidatos en todas las fuerzas, el radicalismo tiene muchos dirigentes con grandes valores”.

“Lo que hay que hacer es no sentirse dueño de la verdad, si queremos ser competitivos hay que buscar a los más competitivos. No puede ser que sea a la inversa”, dijo Negri.

“Mi orden de prioridades es juntar al radicalismo de Córdoba, hemos tenido crisis muy profundas. Por Juntos por el Cambio no hace falta decir lo que yo he puesto, lo que hemos hecho por el gobierno de Cambiemos aún en los errores. El radicalismo de Córdoba no merece, como mínimo, el maltrato”.

“En segundo lugar, no se puede no reconocer a una fuerza política de esta envergadura lo que ha dado por Juntos por el Cambio. Espero que haya sensatez. Si es por lo competitivo busquemos lo más competitivo, eso se sabe, lo sabemos todos. Si no habrá que ir a las PASO”.

“Estas van a ser elecciones en pandemia, serán casi del silencio. Entonces los dirigentes deben cuidar dos cosas: no tener sobreactuaciones de dinero ni de aparatos, porque hay 50% de pobres y hay gente que tiene miedo de morirse mañana. La segunda, guardar una relación entre la discusión política, que es legítima que se dé, y lo que le pasa a la gente. Porque se corre el riesgo de irse a la banquina”.