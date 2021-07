«Nosotros necesitamos de todos» dijo Alberto Fernández

El presidente de la Nación, Alberto Fernández,aseguró esta tarde en la presentación de los candidatos a diputados nacionales de provincia y ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos en Garín que "deseamos que la Argentina se ponga de pie para siempre" y afirmó también que "hay quienes creen en una sociedad para algunos y otros que creemos en una sociedad para todos".

"La Argentina no es para algunos es para todos", subrayó el primer mandatario.



"Yo no me quiero sacar el problema de la deuda externa de encima, yo quiero solucionar el problema de la deuda", aseguró.



"En todo este tiempo, justo es decirlo, a nosotros la pandemia nos consumió mucho tiempo y esfuerzo, pero no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y coumplimos con compromisos electorales del 2019, reconocimos derechos de la mujer, dictamos la ley del IVE y de los Mil Días; los trabajadores y trabajadoras dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias que se discutió durante 11 años", aseguró el Presidente. (Télam)