Giacomino con lista propia y una candidata de Villa Giardino

El ex intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, presentó anoche lista propia con su precandidatura a senador nacional por Córdoba en el espacio político que se denominaría Compromiso Ciudadano Córdoba.

El propio Giacomino lo anunció por su cuenta facebook “Confirmo mi presencia en las próximas elecciones legislativas nacionales como precandidato a Senador Nacional por Córdoba. Me acompaña como primer diputado nacional Armando Osores, locutor y referente de la vivienda social en la Provincia”.

Lo acompañan María del Carmen González, ex directora general de Educación de la Provincia de Córdoba y representante del departamento de Río Segundo, Eduardo Marcelo Juárez, ex concejal de la ciudad de El Arañado.

Los suplentes en la lista de senadores son: Gustavo Barrionuevo, ex presidente del bloque de concejales de la ciudad de Córdoba (2007-2011). Susana Frosi, ex subsecretaria de Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba (2003-2007) y concejal de Córdoba por el Frente Cívico (2007-2011). Juan Manuel Rodríguez, presidente provisorio del Concejo Deliberante de Córdoba (2007-2011) y ex presidente de la Cámara de productores frutihortícolas de la Provincia de Córdoba.

En la lista de precandidatos a diputados detrás de Armando Osores, se presenta Liliana Telman, médica veterinaria y ex concejal de Villa Giardino.