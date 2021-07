Candidatos: Natalia Salinas y la política al servicio de los vecinos

Natalia Salinas integra la lista de Vecinos e Instituciones por la Defensoría y es una conocida dirigente vecinal de Villa Carlos Paz. A través de la experiencia que cosechó como presidenta del centro vecinal de La Quinta Primera Sección, se propuso trabajar junto a Víctor Curvino, Jorge Álvarez y Cristina Arias en la consolidación de una institución con fuerte presencia en los barrios.

Oriunda de Mendoza, hija de un ingeniero agrónomo, Natalia se acostumbró a viajar constantemente y conocer distintas realidades. Hace 27 años, se radicó en la ciudad junto a su madre, estudió la Licenciatura en Turismo en el Instituto Arturo Illía y se egresó de la Universidad Nacional de Córdoba.

Es madre de dos hijos: Santiago de 28 años e Ignacio de 24 años, y manifestó su deseo de construir un mejor futuro para Villa Carlos Paz y sus habitantes.

«Siempre me interesó mucho la parte social, hace 5 años que estoy como presidente del vecinal de La Quinta. Vino un ex presidente y me lo propuso y acepté. Ahí comenzó mi rol social, mucho más abocado al vecinalismo. Fui convocada por Víctor (Curvino), nos juntamos con Cristina y comenzamos a ponernos en contacto. Nos reunimos con Jorge y Víctor y nació este espacio que busca trabajar por los vecinos de Carlos Paz»; manifestó en diálogo con EL DIARIO.

«El vecinalismo es una herramienta muy importante, se hace mucho por lo social y en lo personal, siempre intento ser un vehículo para que los vecinos puedan mejorar su calidad de vida. Hemos logrado que nuestra zona pueda disfrutar de obras que hace treinta años se estaban esperando. Dentro del espacio, compartimos muchas cosas en común y lo que más se destaca es la intención que tenemos de descentralizar la Defensoría del Pueblo y llevarla a los barrios»; añadió.

«Tenemos la idea de, una vez por mes, llegar a los centros vecinales e instituciones y poder anticiparnos a un problema o problemática en particular que afecte al barrio. En estos años, he aprendido mucho. La Quinta es un barrio que contiene todas las clases sociales y me sirve como experiencia para llegar a la gente. Es difícil integrar algunos sectores que se encuentran dentro del barrio, porque tiene una identidad propia como El Zanjón, pero queremos cambiar la imagen que se tiene de sus habitantes y seguir logrando cosas para todos los vecinos»; completó.