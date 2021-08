Bee Sellares: «SUMAR es una lista hecha en Córdoba para defender la república»

La lista SUMAR que participará en las PASO dentro de Juntos por el Cambio realizó este viernes una reunión de trabajo con todos sus candidatos y candidatas para establecer las líneas de acción para la campaña que se avecina. La cita fue en el Paseo de las Artes de Córdoba capital.



En la oportunidad, el precandidato a Senador Javier Bee Sellares destacó que “en este espacio confluyen prestigiosos referentes políticos, universitarios y sociales. Se trata de un abanico de diferentes pensamientos como la UCR, Confianza Pública, el partido evangélico Uno, y sobre todo hombres, mujeres y jóvenes de nuestra ciudad y del interior de la provincia, con quienes buscamos defender a Córdoba del Kirchnerismo que avasalla y atropella las instituciones".

"La idea es generar propuestas y soluciones concretas que atiendan a los ciudadanos, el empresario, el pequeño comerciante, los profesionales y el hombre de campo en sus problemas cotidianos que surgen de la inflación, la falta de empleo y de seguridad, la corrupción y la intolerable presión impositiva que sufre", acotó Bee Sellares.

La precandidata a Diputada Nacional, Laura Sesma expresó: “Integro SUMAR porque es una lista plural y sus candidatos pueden demostrar su decencia y su idoneidad. Además agradezco ser reconocida por mi lucha en contra de las corporaciones mafiosas y del uso del estado como botín político”.



Paola Campitelli candidata a senadora y actual Secretaria Académica de la Facultad de Agronomía expresó: “Solo con educación de calidad y adaptada al siglo 21 hay futuro, hay oportunidades y hay libertad”.



El productor agropecuario y dirigente rural de Tercero Arriba, Marco Giraudo declaró: “Nuestra lista nace con sentido común, queremos hacer algo distinto para generar verdaderamente un cambio, no vemos a la gente, nosotros miramos a la gente”.



Alicia García de Solavagione, reconocida jurista, ex Jueza y Fiscal señaló: “Extiendo mi mano con honestidad y firmeza. Siento que esta lista no es una convocatoria a ser optimistas, sino a tener esperanza que es otra cosa. La esperanza involucra a la voluntad y nos impone la acción, nos exige poner manos a la obra, nos exige compromiso y aquí estoy, luchando para que no se vayan más jóvenes del país, para que puedan forjar un futuro.



“Nuestra lista está hecha íntegramente en Córdoba, para defender la República, la equidad social y el empleo de calidad; nuestra lista ofrece los mejores candidatos despojados de los egos y del interés personal, pensando en las futuras generaciones y no sólo en las próximas elecciones”, cerró el precandidato a Senador Nacional, Javier Bee Sellares.