Cambiando Juntos lanzó su campaña en la ciudad de Córdoba

Con una reunión que mantuvieron ayer con los equipos de trabajo y referentes de cada espacio, Cambiando Juntos lanzó su campaña oficial en Córdoba. Los precandidatos Luis Juez y Rodrigo De Loredo, Carmen Álvarez Rivero, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi se comprometieron «a reconstruir la esperanza de la gente».

También estuvo presente el jefe de campaña e intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

Más de mil personas participaron del lanzamiento de campaña, donde Juez señaló: «Estamos arrancando un sueño. El sueño de poder reconstruir la esperanza de la gente y creer que podemos terminar con esta Argentina que nos duele. Afrontamos una campaña entre el miedo que tienen los ciudadanos: miedo a contagiarnos, a perder el trabajo».

«Nuestra propuesta tiene representación de los tres partidos más representativos de la coalición, la UCR, el Frente Cívico y el PRO. Es una lista plural y amplia, que combina experiencia, renovación y, fundamentalmente, coraje»; añadió.

A su turno, Rodrigo de Loredo puntualizó: «No sólo tenemos que ponerle un límite y un freno al kirchnerismo, sino que, además, tenemos el desafío inmenso de comenzar a construir una esperanza para Córdoba y Argentina, de pensar un nuevo país en un nuevo mundo. Somos una opción con rebeldía y con el coraje suficiente para enfrentar los desafíos que tenemos».

Baldassi se pronunció en el mismo sentido y dijo: «Sería emocionante verlos a los ojos, mirarlos cara a cara en un acto de inicio de campaña. Pero, desde la virtualidad, podemos hacer tangible nuestra cercanía y proximidad. Y contagiar nuestro convencimiento de plantarnos ante el kirchnerismo y ponerle un límite a sus ambiciones, que no son los de un país para todos».

Finalmente, Laura Rodríguez Machado expresó: «Al cabo de tantos años de recorrer el interior provincial, con mucha humildad, pero con todo el convencimiento, hemos sabido interpretar ese mandato de la gente: que debemos ser federales y que nuestra provincia debe tomar sus propias decisiones. Por eso voy a formar en el Congreso el cupo de diputados incorruptibles, que no negocia lo que los cordobeses quieren, que no se cambia de bando, que no dice "no voto pero doy quórum". Ahí donde tenemos que estar firmes por los cordobeses voy a estar».