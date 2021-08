Maximiliano Guerra en Carlos Paz: «Córdoba volverá a marcar el camino»

El bailarían y coreógrafo Maximiliano Guerra estuvo esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz y brindó su apoyo a la lista de Cambiando Juntos, que lleva como precandidatos Luis Juez y Rodrigo De Loredo, Carmen Álvarez Rivero, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi. Desde la puerta del Teatro del Lago, donde tantas veces se presentó, Guerra hizo un llamado a la sociedad cordobesa para que «vuelva a marcar el camino del cambio» y consultado sobre las elecciones PASO, dijo: «Creo que es un momento bisagra para la política argentina».

«Vengo realmente fascinado con las formas de hacer política que tienen Luis Juez, Laura Rodríguez Machado y Rodrigo De Loredo. Tienen esta forma tan sensata, tan frontal y tan transparente de construir. En eso tenemos que basarnos, esta lista representa mucho más la fuerza del verdadero cambio que necesitamos. Yo me siento más representado con esta lista que con la otra. No porque la otra sea mala, sino que siento una mayor afinidad. Creo que es un momento bisagra para la política argentina, porque necesitamos sostener cierto equilibrio en las cámaras del Congreso de la Nación para que el kirchnerismo no siga avasallando la República. En estos días, he tenido muchas reuniones y destaco la gente de Córdoba, creo que tienen ganas de participar y lograr un cambio»; expresó Maximiliano Guerra.

«El sector de los artistas y la cultura ha sido muy afectado por la pandemia, y lo digo parado frente a un teatro en el que he trabajado muchas veces y que es un símbolo acá en Carlos Paz y en la provincia. La cultura ha sido muy afectada, y la cultura es social y política. La pandemia pasó en todo el mundo, lo que tuvimos acá fue una cuarentena mal gestionada que terminó de destrozarnos»; añadió el bailarín y coreógrafo.

Sobre las internas de Juntos por el Cambio, destacó: «La única lectura que puedo hacer sobre la cantidad de listas, es lo valioso de democratizar. Que la gente pueda elegir a quien crea que lo va a representar mejor, las internas son un proceso muy importante y en lo particular, en estas elecciones me gustaría que gane la lista de Juez. Creo que Córdoba siempre nos ha marcado el camino, eso tenemos que verlo como país. Tenemos que mirar a Córdoba, que siempre estuvo en la vanguardia de todo. Me acuerdo cuando cuando ustedes tenían una tarjeta para viajar en transporte público y eran los primeros del país, o el boom de la danza contemporánea, Córdoba estuvo a la vanguardia siempre».

Por su parte, la precandidata a senadora Laura Rodríguez Machado destacó: «Maximiliano viene como un claro apoyo a nuestra lista que encabeza Luis Juez y Rodrigo de Loredo, pero también en una avanzada de esa Córdoba festivalera, teatral, de los espectáculos y la cultura que la cuarentena ha perjudicado. No hubo equilibrio para la gente que trabaja en la actividad artística y teatral, él vino a ofrecer su apoyo, su mensaje y plantear las necesidades de un sector muy golpeado. Córdoba vive de festivales, del Cosquín Rock y él quiso venir a Carlos Paz, frente al Teatro del Lago donde tantas veces bailó, a decirnos que debemos cambiar y recuperar a nuestros artistas. Nosotros tenemos que ir al Congreso con coraje para defender lo que es Córdoba».

«Los cordobeses siempre sentimos que nos ponen un pie encima, nos votan la ley de biocombustibles y arruinan nuestra industria, no podemos exportar carne y nos cierran nuestra industria festivalera. Hay países del mundo donde, a pesar de la cuarentena, estuvieron abiertos los teatros con protocolos. Que no queden dudas, somos la lista con mayor coraje y la mayor potencia para defender a los cordobeses en el Congreso de la Nación»; concluyó.