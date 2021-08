Carlos Paz: radicales enfrentados por los candidatos a Defensor del Pueblo

Villa Carlos Paz. Anoche, dos núcleos internos del radicalismo de Carlos Paz enviaron un comunicado al presidente del Comité Elpidio González, Juan Lucero, cuestionando el apoyo al candidato a Defensor del Pueblo, Víctor Curvino.



Por otro lado, otros sectores internos liderados por las autoridades actuales del Comité, anunciaron que harán graves denuncias contra el otro candidato a la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Serna.



El texto de la carta enviada a Lucero por Daniel Velázquez (Democracia Radical) y Carlos Felpeto (Todos por Carlos Paz) dice textualmente:



«Los núcleos Todos por Carlos Paz y Democracia Radical, autoridades de Comité y Afiliados nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento nuestro profundo descontento y malestar al enterarnos por medios periodísticos del armado de una Alianza con el partido Encuentro Vecinal Córdoba y la postulación totalmente inconsulta del Sr. Victor Curvino como candidato a Defensor del pueblo por nuestro partido.



»Es lamentable que no haya habido una convocatoria amplia y plural de su parte con el objeto de consensuar la conformación de una Alianza y la designación de los candidatos, o al menos escuchar la opinión de los afiliados y de los núcleos internos que conforman el Comité. Flaco favor le hace a nuestro partido una gestión que toma decisiones que son trascendentes para los vecinos desde un escritorio, solo atendiendo a los amigos de su entorno.



»Es poco serio que la UCR local se presente absolutamente desarticulada detrás de un candidato que, no solo no representa los valores y postulados de nuestro partido, sino que además ya ha recibido el rechazo de nuestra ciudad en cuanta elección se ha presentado, incluyendo el año 2015 cuando fue candidato a intendente por Unión por Córdoba.



»Ud. debería comprender que no puede arrogarse la propiedad de la voluntad de los afiliados, solo tiene prestado por dos años un sillón, que si bien se lo ha ganado, no le da derecho a manejarse como patrón de estancia mirando los intereses de sus amigos y el suyo propio. En efecto, todos sabemos que el candidato puesto a dedo por Ud. responde a sectores que lejos están del sentir Radical es más seguramente en las próximas elecciones Nacionales No acompañaran ninguna de las Listas Partidarias.



»Si bien un triunfo electoral crea derechos, al mismo tiempo impone obligaciones. Quien gana tiene el deber moral de ejercer su mandato buscando consensos y dando espacio a que cada sector pueda manifestar su posición con total libertad y claridad de criterio. Pero por sobre todas las cosas, no traicionando los valores e ideología de su partido.



»Creemos que, hoy más que nunca, es necesaria la unidad de todos los sectores de la UCR; la sociedad lo reclama y no podemos hacernos los distraídos; actitudes de este tipo no ayudan a presentarnos como una alternativa inteligente y preocupada por resolver los conflictos que la vida cotidiana nos depara.



«En virtud de lo expuesto y entendiendo que en el fragor de los plazos acotados que se manejan en esta elección los errores pudieron suceder; pero es superador remendarlos. Por ello instamos a Ud. a convocar a la conformación de la Mesa de conducción partidaria y nombramiento de sus autoridades, como así también para que aclare públicamente que el Sr. Curvino no es candidato por consenso, sino que ha sido proclamado solo por un sector interno de la UCR sin siquiera haber escuchado a los otros sectores».