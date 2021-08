Massei y Montoto: «El peronismo de Punilla está más unido que nunca»

El ministro Carlos Massei y el jefe de campaña de Hacemos por Córdoba en el Valle de Punilla, Matías Montoto, concedieron una entrevista exclusiva a EL DIARIO donde llamaron a votar por legisladores que defiendan los intereses de los cordobeses, hablaron de la realidad del justicialismo y anticiparon una victoria en las elecciones PASO.

Montoto, intendente de Huerta Grande, aseguró que se renovó la dirigencia departamental y que es hora de «dejar atrás algunos nombres» para cambiar la realidad de la región.

También cuestionó que el senador kirchnerista Carlos Caserio (quien competirá contra Alejandra Vigo por la banca en el Senado) no haya luchado por incorporar al Departamento Punilla dentro de las zonas frías del país y pidió votar a conciencia.

«Nuestras expectativas son muy buenas, ha tenido mucha aceptación la lista de diputados y senadores. Llevamos dos mujeres a la cabeza de las listas: Natalia de la Sota y Alejandra Vigo y es la primera vez que ocurre en Córdoba y en Argentina. Somos una coalición de mucho diálogo, hay 16 partidos integrados y todos trabajamos por un modelo en común y estamos convencidos de la importancia de la gestión que lleva adelante el gobernador (Juan Schiaretti). Tenemos que plantear a nivel nacional que no sea todo blanco y negro, que haya matices y que podamos establecer un diálogo, consensos y primar la defensa de Córdoba. Eso no significa otra cosa que velar por los intereses de Córdoba y del interior»; expresó Massei a EL DIARIO.

«Siempre que se habla de la grieta, se plantea Macri o Cristina. Pero la verdadera grieta es la ciudad de Buenos Aires contra el interior. Allá la luz es más barata, el GNC es más barato y concentran el grueso de las obras que realiza la Nación. Nosotros financiamos esas obras, pagamos el transporte más caro y muchas cosas más que muestran el desequilibrio existente. Todas esas cosas queremos resolver desde el Congreso, defendiendo los intereses de la provincia»; agregó.

«Estamos convencidos que el Valle de Punilla nos va a acompañar en esta elección, porque Schiaretti hizo mucho por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se hicieron obras en cada localidad, eso permitió que Córdoba sea el principal destino turístico y Carlos Paz sea la perla del turismo nacional»; reconoció el ministro.

Por su parte, el jefe del comando de campaña en el departamento e intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, sostuvo: «Estamos felices de dar inicio hoy al comando departamental de Hacemos por Córdoba. Desde el inicio de mi carrera política, siempre estuve trabajando con el gobierno provincial y hoy tengo muchas expectativas por estas elecciones. Se hizo mucho trabajo, llevamos dos candidatas como Natalia y Alejandra que van a defender a Córdoba y tenemos una lista impresionante. Me siento orgulloso de trabajar para el gobernador y todo el equipo del peronismo».

«El peronismo de Punilla está más unido que nunca, desde Charbonier a Cuesta Blanca. Hoy tenemos dirigentes nuevos y comprometidos con Córdoba y con este modelo que encarna el gobernador. Es necesario contar con legisladores que defiendan los intereses de Córdoba, acá en el Valle de Punilla nos ha pasado con la Ley de Zonas Frías. No hubo quien planteara la posición de Córdoba en el Senado y eso que había algunos que viven acá. No lo hicieron y eso nos llena de vergüenza. No tengo ninguna duda que el Valle de Punilla nos va acompañar como lo hizo en 2019 cuando el gobernador sacó casi un 60% de los votos».