Acto en la Isla de los Patos: Juntos por Córdoba se lanzó en Capital

Mario Negri, Soher El Sukaria, Gustavo Santos, Soledad Carrizo, Ramón Mestre y Gregorio Hernández Maqueda pidieron a la militancia de Juntos por el Cambio realizar un fuerte trabajo en la Capital cordobesa, desde un acto en la Isla de los Patos en el que se presentó la lista Juntos por Córdoba. También dejaron algunos mensajes para los rivales internos y fuertes críticas al kirchnerismo.

“Esta es una selección de candidatos dentro de Juntos por el Cambio. Cuando más o menos la gente se va levantando, de repente aparece la foto que trae la memoria el dolor por los privilegios del poder. Hay que ir a votar para cambiar esto”, lanzó Negri en referencia ha llamado Olivos Gate.

“Nuestro adversario no está en JXC, está en el atraso, en la miseria, en el país color sepia que nos ofrece el kirchnerismo. Se trata de frenar la concentración de poder, la impunidad, para que no se sientan dueños de la vida de la gente”, agregó el precandidato a senador nacional.

En un mensaje a sus adversarios en la PASO, Negri agregó: “Este es un equipo de jóvenes y maduros, nos une una cosa: nosotros no nos movimos la foto. Desde que llegó el kirchnerismo lo olimos, nos paramos enfrente y pensamos una Argentina distinta”.

Luego añadió: “Es el momento de mayor dificultad desde que recuperamos la democracia. Nos han dado cachetadas morales, han quebrado los brazos de los argentinos. Vacunatorios VIP, festejos VIP en Olivos. Se sienten dueños de la vida de los argentinos. Necesitamos reaccionar con inteligencia”.

Negri, como todos los precandidatos, hicieron hincapié en la importancia de la capital provincial. “Córdoba tiene casi 3 millones para votar. Pero el voto es lo único que nos queda de igualdad. Necesitamos que en la Capital pongamos la máxima energía. No hay que preguntar por qué se votó antes. No se elige gobernador o intendente, se decide si se quedan con todo o si hay control a los que se empalagan con la gula de poder”.

“Los conozco (a los kirchneristas), voy a ir con Soher al Senado, que es la madriguera del populismo. Córdoba sumará dos senadores de este espacio para que se discuta el país que queremos y no aceptemos el país que tenemos”.

Antes que Negri hizo uso de la palabra Soher El Sukaria, precandidata a senadora. “Luchemos por la libertad, si no hay libertad para estudiar, para trabajar, para emprender, si no hay un país para dar un salto al futuro es porque estamos en el abismo. Esto lo vemos en el desánimo de la sociedad. Basta de pálidas, porque hoy termina la carrera que va a terminar en 2023”, planteó la actual diputada del PRO. Quien tuvo elogios también para Negri. “Es un defensor no sólo de Juntos por el Cambio, sino de la democracia, del consenso, de la República. Hay que ser muy grande, muy amplio, muy fuerte para sostener esos valores. No hay que gritar mucho, hay que demostrar con hechos la consistencia de nuestros actos y nuestros dichos. Eso lo representa Mario Negri”.

Luego habló Gustavo Santos, primer precandidato a diputado nacional. El ex ministro nacional de Turismo expresó: “Se lo digo a los chicos, a los grandes, a las mujeres: nuestra Córdoba es una provincia del esfuerzo del trabajo, de nuestras industrias, de las pymes, de las universidades, del turismo. Somos lo opuesto al populismo que gobierna la Nación. Por eso nos tiran con todo. No nos olvidamos de abandonos o discriminaciones. Pero los cordobeses no aflojamos”.

También Santos hizo una breve alusión a los rivales en la interna cambiemista: “No se trata de quien grita más fuerte, se trata de quién tiene las convicciones más firmes, se trata de quién tiene la experiencia y del trabajo que se ha hecho”.

“No nos vamos a guardar nada. Así como hoy me comprometo en recuperar ese aeropuerto, que conectaba el país, siendo Córdoba la capital del interior. Si el ANAC, el ORSNA y Aerolíneas Argentinas las maneja La Cámpora no era difícil de pensar que iban a discriminarnos. Me comprometo en luchar ese aeropuerto y en bajar impuestos porque el foco del futuro debe estar puesto en el empleo privado”, sostuvo.

La precandidata a diputada nacional, Soledad Carrizo, también hizo uso de la palabra. “El Gobierno nacional en un año y medio nos viene diciendo que no le importa el federalismo, que tomaron todas sus decisiones en el puerto. Dejaron a nuestros niños sin educación, a las familias separadas y encima incumplieron las reglas que el propio gobierno puso. Es la oportunidad de recordarles las promesas incumplidas, desde que iban a llenar la heladera hasta que iban a ayudar a nuestros viejos. Ellos empeoraron la jubilación digna. Vamos a reparar la legislación donde manotean los fondos de los jubilados para pagar el circo”.

En tanto, el exintendente capitalino, Ramón Mestre, dijo: “Hoy nos convoca una instancia distinta. Quiero ser diputado para defender a los ciudadanos de Córdoba y de toda la Argentina del avasallamiento de los recursos que no regresan. Me quedo en la palabra de Mario Negri porque él quiere ir al Senado a seguir buscando el debate y yo a Diputados a defender los recursos que son de Córdoba. Las artimañas de Máximo y de Cristina no las vamos a permitir más.

Los recursos que salen de Córdoba deben volver a Córdoba. Cualquier ciudadano que quiere emprender no puede hacerlo por la enorme carga fiscal y de servicios que tiene este país. Necesitamos una reforma impositiva, que bajen los impuestos, poder producir y generar empleos”.

Por último, el precandidato de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, manifestó: Hay próceres de nuestro tiempo, de nuestra época. Hay uno que gestó la idea de la democracia el presidente Raúl Alfonsín. Como con la democracia no alcanzó, porque el populismo empezó a destruirla por dentro, hubo dos líderes que se unieron: Mauricio Macri y Lilita Carrió. Hicieron Cambiemos y ganamos la Nación.

La democracia tiene que ser republicana y liberal. No debemos tener miedo en usar la palabra liberal porque nos corren por izquierda los corruptos. ¿Qué joven se quiere ir a Venezuela, Cuba o Nicaragua? Esta lista, que lidera quien es bastión de JxC en el Congreso, el señor Mario Raúl Negri, debe ganar. Porque esta tradición histórica de Alfonsín la va a continuar Negri en el Senado de la Nación”.