Candidatos: Curvino sueña con ser el próximo Defensor del Pueblo

Víctor Curvino tiene 51 años, es padre de cinco hijos y abuelo de una beba de dos años y desde hace varios años está radicado en Villa Carlos Paz. Tras una vida dedicada al deporte, ahora sueña con convertirse en Defensor del Pueblo para brindar respuestas a las necesidades más urgentes de los vecinos.

Desde 2005 vienen desarrollando diferentes acciones en los barrios, vinculando la actividad deportiva con la posibilidad de salir adelante, generar nuevas oportunidades y brindar contención a las nuevas generaciones.

Curvino encabeza la lista de Vecinos e Instituciones por la Defensoría y aseguró que forma parte de un grupo de trabajo que se propone acercar la Defensoría del Pueblo a quienes más la necesitan, involucrarse en las problemáticas ambientales, sociales y económicas y ser un vehículo para quienes no tienen voz.

Con un pasado como futbolista, vivió en Europa y otros países del mundo y a los 27 años, se radicó en la ciudad y empezó a trabajar en turismo. Fundó una revista y asesoró a muchas comunas y municipios para profundizar sus políticas.

«Desde muy chico, me enamoré de Carlos Paz. Cuando uno pasa el peaje y empieza a ver la ciudad, se enamora. Cuando me hice más grande, decidí instalarme acá y elegí esta ciudad para vivir. Desde el 2005, me involucré con la problemática de algunos niños en el deporte y desarrollé una actividad social fuera de la política. Después de algunos años, por pedido de la misma gente, fundé un partido político que se llamó Desarrollo y Transparencia y se propuso solucionar los problemas de nuestros vecinos. Fuimos a las elecciones, no fui electo y decidí volverme a mi casa y continuar con mi actividad privada. Por supuesto, que siempre acompañando desde el deporte y llegando a los barrios. Creamos la posibilidad de que cientos de niños hagan turismo, viajen y conozcan diferentes lugares»; expresó Curvino.

Sobre el trabajo que vienen realizándose de cara a las elecciones del próximo domingo, dijo: «Creo que al haber estado tantos años ligado al deporte y al turismo, me vinculé de una forma especial en la problemática de la ciudad. Siempre estuve participando y me relacioné mucho con la gente de los barrios y también con empresarios. Hice un camino con mucho entusiasmo y pasión y creo que esta propuesta de los vecinos y de diferentes instituciones de participar y formar un gran equipo de trabajo, es lo que más me entusiasmó. Estamos trabajando con muchas ganas, sabiendo que tenemos conformado un gran equipo con gente preparada e idónea. Tenemos un gran desafío: revalorizar la institución. Mucha gente la desconoce y la idea es que sepan que hay muchas herramientas para apoyarlos. Tenemos un grupo que, a través de los años, ha demostrado un gran compromiso social y tenemos proyectos muy lindos. Queremos ir a los barrios más allá de la oficina, nos gusta salir de la zona de confort, escucharlos y que sepan para que está la Defensoría del Pueblo».

«La niñez y la adolescencia están pasando un momento muy difícil y creemos que podemos usar a la Defensoría como una herramienta de contención. Siempre estuve ligado al vecino y lo seguiré estando, más allá del resultado del domingo. Estamos convencidos que todo lo que hicimos como simples vecinos, podemos potenciarlo desde una institución y queremos que la gente participe. Tenemos la oportunidad de elegir, somos la única ciudad de Argentina donde se elige Defensor del Pueblo a través del voto popular y eso es muy importante»; completó.