Marcelo Cossar: «Tenemos un gobierno que siempre llega tarde»

El legislador radical Marcelo Cossar visitó hoy la ciudad de Villa Carlos Paz, se reunió con la concejal Natalia Lenci y otros dirigentes de la UCR y se refirió a las próximas elecciones, al manejo que hizo la Nación y la Provincia de la pandemia y la necesidad de construir una política ambiental que ponga freno a los devastadores incendios.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, expresó: «Vine a hacer lo que la pandemia no nos permitió hacer a los legisladores hasta el momento, debemos estar y caminar esta provincia que es grandísima. Si vos no salías y tomás contacto con la gente, difícilmente podrás representar a alguien. Hace un mes, hemos ido a visitar al intendente de Villa de Soto y llevamos un proyecto de ley que nos pidió, después nos acercamos a Miramar de Ansenuza (venimos insistiendo para que sea declarado parque nacional) y ahora nos reunimos con concejales del radicalismo. Con Nati (Lenci) venimos trabajando desde el año pasado sobre la situación del IPEM 190 Carande Carro y representa todo lo que no hay que hacer en políticas educativas. Todo lo malo de estas promesas incumplidas. Nos pusimos a trabajar con Natalia y todo su equipo y vamos a buscar soluciones».

Sobre la situación del radicalismo y las elecciones que se vienen, Cossar sostuvo: «Yo soy un optimista por naturaleza, a pesar que hay una serie de errores no forzados que no debiéramos haber cometido dentro del radicalismo. Soy optimista en cuanto a mi partido y al espacio de Cambiemos. Creo que habrá un gran porcentaje de cordobeses que votará a los candidatos y candidatas de Cambiemos. No estoy pensando sólo en las elecciones de ahora, sino en todo lo que se viene. Yo no soy candidato a nada, simplemente estoy haciendo mi trabajo como legislador. Estoy visitando y poniéndome a disposición de los vecinos y de los concejales de mi partido que están haciendo la cosas bien».

«Carlos Paz tiene una gran oportunidad, acá hay una concejal que está haciendo las cosas muy bien y hay jóvenes dirigentes dentro del radicalismo que son la renovación. Tenemos muchas expectativas de cara a lo que se viene, ojalá el radicalismo tenga la posibilidad de volver a gobernar esta ciudad. Creo que se deben construir alianzas, a los partidos políticos ya no les alcanza por sí solos y hay que encontrar aliados estratégicos a partir de las convicciones y llevar propuestas serias»; añadió.

Desde su banca en la Legislatura, Cossar ha mostrado una fuerte crítica al manejo de la pandemia. «Los números hablan por sí solos, se manejó pésimo. Estamos en uno de los peores países a nivel mundial en el manejo de la pandemia. Nos encerraron cuando no nos tenían que encerrar y cuando llegó el momento de tomar medidas más restrictivas, la gente estaba cansada, agobiada y entonces salió masivamente y tuvimos picos de contagios. Nos prohibieron recibir una de las vacunas de mayor efectividad como Pfizer, sólo por cuestiones ideológicas y negocios. Las vacunas no llegaron a tiempo y cada vacuna que no llegó, se tradujo en una muerte que podría haberse evitado. Mañana, vamos a estar llegando a los 110.000 muertos, una catástrofe. El 1 de febrero, el gobernador anunció que se iba a inmunizar al 70% de la población, pasaron seis meses y apenas tenemos un millón de personas vacunadas. Tanto en la Nación como en la Provincia, se manejaron mal»; cuestionó.

«Ayer se aprobó en la Legislatura un proyecto que elaboré y me acompañó todo el bloque, toda la oposición. Se aprobó por unanimidad la creación de un espacio para recordar a las víctimas del Covid que fueron parte de la Marcha de las Piedras. Tenemos muchos muertos en Córdoba, todos tenemos un amigo, un vecino, un ser querido que murió víctima de Covid y queremos tener la oportunidad de ir y rendirle homenaje y dejar un mensaje»; recalcó.

En relación a la problemática de los incendios, Cossar puntualizó: «Estoy muy preocupado porque son cuestiones que no te pueden sorprender. La pandemia nos sorprendió porque nadie estaba preparado para el COVID, pero los incendios se reiteran permanentemente en Córdoba. La sensación que uno tiene es que una vez más, el gobierno se ve sorprendido en algo que el año pasado se llevó 300 mil hectáreas. Lo de ayer fue la primera imagen de una película escalofriante, casi 80 viviendas quemadas y uno advierte que no se hace un trabajo de prevención. Todo es deficiente, ayer empezó la publicidad de los incendios y no sirve, debíamos haber comenzado hace dos meses atrás a generar conciencia y advertir. Acá siempre llegan tarde, con anuncios o spots publicitarios y no hay inversión. Nos pasa con los incendios, con el lago San Roque, con la sequía, no te podés lamentar cuando no hacés nada para evitarlo. Te tenés que anticipar y controlar que los lugares que se incendiaron después no se conviertan en emprendimientos inmobiliarios».