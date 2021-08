Soledad Zacarías, el rol de la mujer en el crecimiento de Carlos Paz

Soledad Zacarías asumió un nuevo mandato al frente del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz y destacó el rol protagónico que ocupan los vecinos, los espacios que fueron conquistando las mujeres en los espacios de poder y el crecimiento de la ciudad hacia los barrios.

En una entrevista exclusiva concedida a EL DIARIO, dijo que no es casual que sean tres mujeres las que resultaron electas como autoridades legislativas (ella en la presidencia, Carla Livelli y Natalia Lenci como vicepresidenta primera y segunda) y que el gobierno municipal al que pertenece logró cambiar el paradigma de la ciudad.

«Yo creo que todo forma parte de un cambio de paradigma, estamos muy felices porque es una decisión política de Carlos Paz Unido. Comenzó con Esteban Avilés y siguió con Daniel Gómez Gesteira, quienes le dieron un marco de igualdad y nos dieron la posibilidad de asumir un rol protagónico en la sociedad como autoridades. Somos un género que, en todo el mundo, fue de poco a poco conquistando distintos espacios y reclamando la oportunidad de participar en la toma de decisiones. Creo que el desafío es para cualquier mujer, tenemos que prepararnos para un mundo mejor»; destacó.

«Cuando yo estudiaba, cuando me preparaba para ser lo que soy, no se pensaba en este momento de las mujeres. La cuestión de género no existía en la política, pensar una mujer ocupando lugares importantes era algo muy difícil. Era casi imposible romper esa barrera»; reflexionó la actual presidenta del cuerpo legislativo.

Consultada sobre el funcionamiento del Concejo de Representantes, Zacarías expresó: «Constantemente se suceden nuevos desafíos y creo que desde el Concejo de Representantes, siempre hemos respetado la agenda de nuestros vecinos. Ellos siempre fueron los protagonistas y nosotros tenemos que tener la virtud de saber escuchar. Ellos marcaron los futuros proyectos y diseños de la ciudad y hay algunos avances muy importantes: como esto del área protegida. Se hizo un trabajo muy fuerte sobre los servicios públicos, la descentralización de la salud en los barrios y la recuperación de la cultura y el deporte».