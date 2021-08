Peronistas y feministas de Punilla repudiaron a Caserio por machista y violento

El pasado sábado y en el marco de un acto del Frente de Todos en Cosquín, el candidato a senador Carlos Caserio dio un discurso que provocó el repudio de sectores peronistas y agrupaciones feministas, que lo tildaron de «machista y violento». En ese sentido, adelantaron que sacarán un documento y lo denunciarán.

Caserio admitió que habló con bronca, pero durante su alocución agredió al histórico dirigente justicialista de Santa María de Punilla, Miguel Suárez, quien no acompañó su salto del peronismo cordobés al kirchnerismo.

Ante un puñado de militantes, entre quienes se hallaban los legisladores Mariana Caserio y Miguel Maldonado, Caserio dijo: «No nos fuimos a ningún lado, los que se fueron, fueron ellos, que decidieron no construir un peronismo en serio. Por eso, antes de contar las vivencias de los últimos tiempos, quiero decirles que para enfrentarnos en este departamento, la lista del gobierno de Córdoba tuvo que recurrir a los gorilas más recalcitrantes qué tiene el peronismo en este departamento, porque con los peronistas nunca hubiesen podido. Por eso, les agradezco a ustedes, porque sé que tienen en la sangre lo que nos dejó Perón y Eva Perón, porque pase lo que pase, nunca vamos a entregar nuestras banderas».

«Es increíble y triste que algunos compañeros de Cosquín se hayan dejado comprar por un gorila recalcitrante, que siempre nos odió, antiperonista y mal intendente, simplemente por intereses particulares Pero tenemos la suerte de que el peronismo está acá, no en esos que se vendieron por $2. Y algunos me duelen especialmente. No quiero dar nombres, pero algunos son cosas tristes. Me acuerdo cuando Daniela Lis (Suárez) allá en Santa María (de Punilla), era una gran dirigente peronista, hace veintipico, treinta años, me acompañaba en las campañas. Me banqué al hijo (Miguel) toda la vida y hoy se vendió porque la mujer (Nadia Gallardo) lo maneja. se fue con (Gabriel) Musso y nos traicionó a todos, pero que se vayan y no vuelvan nunca más, porque no los queremos ver más»; soltó enfurecido.

«Y si algunos peronistas se dejan comprar, es porque no son peronistas, compañeros. Pero por suerte, son pocos, al final nos tenemos que poner contentos porque nos los sacamos de encima. Y eso también le va a dejar el lugar a otros compañeros, porque hay algunos que me los vengo bancando hace 20 años, y 20 años que viven de la política, y nunca podía subir otro porque siempre estaban ellos. Y estas son cosas que duelen, pero creo que tenemos todos el temple necesario para dejarlas pasar. La verdad que lo digo más por bronca que por preocupación. Porque el peronismo va a seguir adelante, con nosotros, sin nosotros, con ellos, sin ellos. Porque si al peronismo, Perón lo trajo y hace 70 y pico de años vive, entonces no es porque nosotros seamos los únicos artífices, sino porque el artífice, como dijo Perón y Eva Perón, es el pueblo argentino, los vulnerables, los necesitados, los descamisados, los trabajadores. Para eso nació el peronismo y me siento orgulloso de haber sido peronista toda la vida»; concluyó el precandidato a senador kirchnerista.

El descargo de Suárez

El histórico dirigente Miguel Suárez le respondió a Caserio con el apoyo de los referentes de Hacemos por Córdoba, Carlos Massei, Matías Montoto, Oscar González y el respaldo de Hacemos por Córdoba Schiaretti Conduccion -Comando Electoral Cosquín a través de una carta.

«Estimado compañero Carlos Caserio, usted jamás le mató el hambre a nadie, usted condujo un espacio donde cada compañero ganó su lugar con esfuerzo y militancia.

En algo tiene razón, yo no controlo a mi esposa. "Ella" es dueña de pensar y actuar políticamente como quiera. El compañero Oscar González me dijo "Miguel, vos no tenés que dar explicaciones de nada, estamos en el peronismo de Córdoba, el del encuentro peronista del año 95', el de José Manuel y el Gringo Schiaretti". Saludos compañero»; respondió.

Quién es Nena Suárez, la que mencionó Caserio

La hija de Miguel Suárez, Daniela Lis, presentó en su cuenta de Facebook a la histórica defensora del peronismo en Punilla mencionada por Caserio en su discurso en Cosquín. «Mi abuela, la "Nena Suarez", GRAN dirigente peronista. Ella junto a mi padre me enseñaron las bases del peronismo y la militancia, desde que tengo uso de razón, me crié en una unidad básica junto a ellos, vi como repartían votos casa por casa, como llenaban clubes y hacían campaña junto a nuestros dirigentes políticos del justicialismo. También me tocó ver como esos mismos dirigentes le soltaban la mano a mi padre, me tocó ver la misoginia en primera plana, ver como esta idea de si sos hombre tenes que CONTROLAR a tu mujer, esta idea retrógrada y peligrosa de "tu mujer no puede pensar distinto ni tener ideas políticas propias". Es hora de entender que estamos en una era en donde la mujer está en el poder. Y pienso, pienso en mi abuela Nena organizando reuniones, caminando barrio por barrio junto a demás compañeros y digo, acá seguimos firmes, FIRMES juntos al peronismo cordobés, el que consolidaron Jose Manuel De la Sota y el Gringo Schiaretti. Acá estamos y seguimos defendiendo a nuestra querida Córdoba, seguimos, y con Ellas. Con Alejandra y con Natalia a defender nuestra provincia»; destacó.