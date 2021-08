Intendentes radicales: «Son los mismos nombres, los mismos candidatos»

Los intendentes cordobeses que forman parte de la agrupación MU.CO.RA. (Municipios y Comunas Radicales) anunciaron que no participarán en las elecciones PASO por sus diferencias con los dirigentes que integran las distintas listas.

Daniel Salibi (Mendiolaza), Luis Azar (Tanti) y Orlando Belli (Agua de Oro) mantuvieron un encuentro en Tanti y acordaron mantenerse al margen de la contienda electoral.

«Lamentamos que las listas siguen teniendo los mismos nombres y que los candidatos estén ocupando un cargo y ostenten tener otro sin haber cumplido con la función actual. Los referentes de la capital son quienes terminan armando las listas sin escuchar la opinión de los militantes y dirigentes del interior», denunciaron.

«Hace 20 años el radicalismo viene perdiendo las elecciones con los mismos referentes. No lo decimos nosotros, lo dice la historia. Los personalismos dividen y no construyen. Desde nuestro espacio, vamos a seguir trabajando por la UNIÓN CÍVICA RADICAL y no por un dirigente en particular»; cuestionaron con firmeza.