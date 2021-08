«Vine con muchas prevenciones, pero te escuché a vos y escuché lo que quería escuchar»; con estas palabras, Luis Juez arrancó su alocución en Jesús María frente a un auditorio radical en el que se destacaba la presencia de varios intendentes del centenario partido. El precandidato de Cambiando Juntos elogió el trabajo de Rodrigo de Loredo y dijo: «Estamos construyendo confianza para devolverle el sueño a los cordobeses».

«Cuando dijiste ganar en confianza, creo que de eso se trata en la vida. Uno en la vida necesita confiar en alguien, no podés estar siempre con la guardia levantada pensando siempre en que todos te van a cagar. Entonces, me dio una terrible tranquilidad escucharte, porque es cierto, estamos construyendo confianza. Capaz que los porrazos, las frustraciones y los golpes bajos nos obliguen a tener que confiar en nosotros y que nosotros podamos transmitirle eso a la gente, que, me parece, hoy no tiene en quien confiar»; siguió Juez.

En otro momento, el titular del Frente Cívico apuntó: «Me gustó escuchar que los intendentes radicales la tienen clara, que nosotros no estamos juntos para resolver la interna radical. No es así, nosotros nos juntamos para empezar a resolver el sueño de un pueblo que en esta provincia no conoce otra cosa que sea Unión por Córdoba. Me encantó escuchar decir que este es un paso, que si construimos confianza podemos devolver a los cordobeses la esperanza y podemos demostrar que hay otra forma de mirar la realidad, que hay otra forma de hacer política, de construir valores, y que la idea puede ser muy plural».

«No estamos acá por una banca parlamentaria, no es así, estamos porque este es un momento complejo para el país, la Argentina ha perdido todo los parámetros de la institucionalidad. Nos han metido en el peor de los barros. Estamos porque creemos que el cambio es imprescindible y porque tenemos que romper con esa sensación que nos quienes imponer de que esta realidad es todo lo que podemos conseguir. Probablemente no haya sido nuestra primera opción estar juntos pero aquí estamos juntos porque creemos que podemos romper con esa resignación a la que nos han acostumbrado»; agregó.