Alejandra Vigo y Natalia de la Sota: «Tenemos que pensar en Córdoba»

Las candidatas de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, estuvieron esta mañana en la ciudad de Villa Carlos Paz y concedieron una entrevista a EL DIARIO donde hablaron del modelo provincial, las asimetrías entre el interior del país y Capital Federal y su voluntad de defender los intereses cordobeses en el Congreso de la Nación.

En el marco de la campaña que realizan de cara a las elecciones PASO, llamaron a los votantes a pensar en la defensa de la provincia y la construcción de un país más federal en lugar de la grieta macrismo-kirchnerismo.

Hicieron una recorrida por las distintas obras que el gobierno provincial inauguró en Carlos Paz durante los últimos años, destacando el Puente José Manuel de la Sota sobre el lago San Roque, la nueva costanera y el Puente del Centenario.

«En estas elecciones está en juego la defensa de Córdoba, para que Córdoba pueda tener los recursos que le pertenecen y seguir haciendo. Queremos estar en el Congreso para defender los intereses de los cordobeses. Hace veinte años que estamos del lado de la gente, haciendo cosas por ellos y por nuestra provincia. No solamente en infraestructura, como caminos, gasoductos, redes de agua y cloacas, sino al lado de quienes más lo necesitan. Córdoba tiene una relación de trabajo conjunto y consenso entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales, creo que esas cosas son valoradas por los habitantes de cada localidad, por los cordobeses que habitan en cada municipio o comuna. Nos han acompañado a partir de ese concepto, nos acompañan hace veinte años, primero con José Manuel de la Sota y luego con Juan Schiaretti»; expresó Alejandra Vigo, precandidata a senadora nacional.

Natalia de la Sota, precandidata a diputada del peronismo cordobés, se refirió al modelo de Hacemos por Córdoba y dijo: «Es un modelo de diálogo, de consenso, de poner por delante el sentido común y la tolerancia. Queremos mostrar que Córdoba tiene autonomía para apoyar las iniciativas buenas para Córdoba y los cordobeses y puede decir que no, y va a decir que no, cuando esto no sea así. Somos un gobierno de diálogo, con una idea muy fuerte de federalismo (la provincia así lo muestra en su relación con cada municipio o región) y somos un gobierno que ayuda a quien le va bien para que le vaya mejor, pero que también contiene y le da una mano a quien no le va bien. Por eso, el apoyo e inversión en el sector productivo e industrial y al mismo tiempo, los programas sociales y los programas de empleo».

Consultada sobre el legado de José Manuel de la Sota, la actual legisladora provincial reflexionó: «Me animo a decir que aprendí todo de mi papá y más que nada de su última etapa, con una madurez política y apostando por el diálogo. Recuerdo su programa «Puentes» que, por suerte pudimos poner al aire, donde daba un mensaje de unión y la búsqueda de consenso. Él quería ser presidente y creo, como muchos cordobeses, que lo hubiese logrado y hubiese sido un gran presidente. El mensaje de los puentes ha sido un modelo y creo que ahí tenemos que apuntar».

En relación a las asimetrías entre el interior del país y Buenos Aires, sostuvo: «Córdoba es una gran perjudicada. Hoy vemos que hay ciudadanos de segunda y de primera. Los que están en el puerto, en Buenos Aires, tienen beneficios que el interior no tiene. Esto es parte de una pelea larga, lo puede contar Ale que ha estado discutiendo el tema de los subsidios para el transporte en el Congreso, y de otros logros que han tenido en el último año. Esta es la otra grieta, además de la grieta social que vemos. Esta es una grieta que debe cerrarse. Nosotros queremos tener las mismas oportunidades, las mismas tarifas, los mismos subsidios, pagar lo mismo de agua, de luz y gas».

En el mismo sentido, Vigo puntualizó: «Somos un gobierno de certezas. Nosotros decimos que Córdoba debe plantarse en la defensa de Córdoba, mientras desde Buenos Aires se busca profundizar una grieta en supuestos extremos políticos, nosotros pensamos en los cordobeses. Esa discusión no define nada en Córdoba ni le cambia la vida a nadie. Sabemos que en estas próximas elecciones habrá gente que votará por uno y por otro partido, pero lo importante es discutir la otra grieta. La grieta injusta y desigual entre el interior y Buenos Aires. Queremos que las provincias tengan lo que tienen que tener, somos una provincia que aporta al desarrollo del país de una forma muy gravitante. Solo en materia de retenciones, aportamos más de tres mil millones de dólares anuales que no vuelven a nuestra provincia. Hoy el 77% de los subsidios de transporte se quedan en Buenos Aires y el 23% va a las provincias. Ahí está el debate que debemos dar para ser un país federal».

Sobre el contexto pandémico que vive el mundo, el país y la provincia, Natalia de la Sota consideró: «Esta pandemia atravesó al mundo de una manera inesperada, ni en nuestro peor pesadilla íbamos a imaginar que andaríamos todos con barbijo, sin poder abrazarnos ni tocarnos o perder así a nuestros familiares queridos. Todos teníamos hemos perdido algún amigo o sabemos de alguien que la está pasando mal. En este marco, hicimos lo que consideramos lo mejor, lo que era necesario y nuestro gobierno ha trabajado muy bien. Siempre se hicieron los testeos necesarios, la vacunación avanzó muy bien y por supuesto que esto complicó la vida de todos, pero creo que los cordobeses valoran lo que se hizo».