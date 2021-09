Liliana Olivero: «No hay grieta entre Cambiemos y el Frente de Todos»

La precandidata a diputada nacional por Fortalecer la Izquierda, Liliana Olivero, entró en el tramo final de la campaña de cara a las elecciones Primeras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dialogó con EL DIARIO sobre las propuestas que piensan llevar al Congreso de la Nación y la necesidad de construir una alternativa al macrismo y el kirchnerismo.

Aseguró además que los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Provincia de Córdoba tienen coincidencias ideológicas y buscan imponer la agenda del Fondo Monetario Internacional.

«Estamos insistiendo en la necesidad de la participación, pero no con un voto pasivo, hay que votar a conciencia para que no terminemos siendo carne de cañón o seamos nuevamente ajustados por esta situación que atraviesa el país. Nuestra lista lleva adelante un programa que se propone dar solución inmediata a los problemas más urgentes de la gente; cuestiones que tienen que ver con el trabajo, el salario y la desocupación. Por eso, planteamos imponer un plan de obras públicas que genere millones de viviendas, no solamente resolveremos el problema habitacional de Córdoba, sino que daremos millones de puestos de trabajo con un salario igual a la canasta familiar y activaremos la rueda productiva»; destacó Olivero.

Según expresó la dirigente, los recursos económicos deben obtenerse de la suspensión del pago de la deuda externa ante el Fondo Monetario Internacional, con el impuesto a las grandes fortunas y los recursos del sistema financiero.

«Entendemos que tiene que estar la Izquierda en el Congreso para negarnos a las tres reformas que viene a imponer el FMI a nuestro país: reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Somos la única alternativa para salir del pozo y la catástrofe en la que estamos, no hay grieta entre Cambiemos y el Frente de Todos, son parte del problema»; completó.