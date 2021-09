Juan Schiaretti: «La pandemia no paró la provincia»

Con miras a las elecciones legislativas, el gobernador Juan Schiaretti aseguró "es una alegría estar aquí en la perla de las sierras, en Carlos Paz, que es la puerta de entrada a nuestro valle de Punilla. Porque Punilla es sinónimo de turismo en nuestra Córdoba" durante un acto de Hacemos por Córdoba junto a la precandidata a diputada nacional, Natalia de la Sota, el vicegobernador Manuel Calvo, el ministro Carlos Massei, Oscar González, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés y los intendentes Gabriel Musso y Matías Montoto.

Y agregó sobre el turismo: "el turismo es una economía regional cordobesa que emplea a más de 170 mil habitantes en esta provincia. Nosotros defendemos el turismo con uñas y dientes. Logramos hacer de Córdoba el principal destino turístico de la Argentina".

"Por eso cuando este sector tiene dificultades, el gobierno provincial estás allí apuntándolo, como le tocó vivir dificultades durante la pandemia. Por eso están las exenciones impositivas, la espera del banco de Córdoba, las reducciones de las tarifas de energía eléctrica y les aseguro que esas exensiones, reducciones tarifa y espera del banco de Córdoba van a continuar hasta que sea necesario porque nunca vamos a dejar que el sector turístico ande solo pareciendo dificultades".

Me alegra que hayamos conseguido transformar a nuestra Córdoba en el principal destino turístico del interior del país. Me alegra porque eso comenzó desde que asumió el primer gobierno de mi amigo y compañero José Manuel de la Sota. Cuándo se creó la Agencia Córdoba Turismo, cuando pensamos que no había mejor manera de promocionar una actividad en la cual Córdoba tiene gran potencialidad y que venía caminando si no era con el trabajo mancomunado del sector privado y el sector público

Y desde allí trabajamos trabajamos y conseguimos que nuestra Córdoba se convierta en el principal destino turístico de la patria en el turismo interno. Y ahí fue donde comenzamos a transformar también todo Córdoba. Esa transformación que le cambió la vida los cordobeses y lo hicimos siempre y lo seguimos.Lo hacemos respetando la institucionalidad, respetando la libertad de pensamiento siendo plurales, fomentando el pluralismo, trabajando junto a todos los intendentes.

No importa la pertenencia política que tenga, lo que importa es que tenemos que trabajar juntos, escuchando a todos. Lo hacemos también respetando la libertad de prensa, la división de poderes e impulsando los derechos humanos en nuestra provincia. Y lo hacemos también sin agraviar a nadie, sin pelearnos con nadie y nunca profundizando la diferencia sino haciendo hincapié en los consensos que tengamos por más que pensemos diferente.

O sea nunca cavando trinchera sino tendiendo puentes. Y lo hacemos también haciendo las obras que necesita nuestra Córdoba para poder progresar, para producir más y para mejorar la vida de nuestra gente, y cuidando la situación social. Porque estamos convencidos que el único que hace la justicia social es el Estado y en Córdoba la justicia social es responsabilidad también del estado provincial, por eso están esos programas sociales que llegan aquellos que más lo necesitan como el brazo extendido del Estado para apoyar.

Lo hacemos coordinando trabajando. La Agencia Córdoba Turismo es un ejemplo de eso como hay otras agencias, y lo hacemos así porque estamos convencidos de que en Córdoba podemos pensar distinto. Y gracias a la actitud de los cordobese que nunca vemos en quién piensa distinto a un enemigo. En Córdoba podemos trabajar juntos, podemos construir con los sectores productores de campo, con los sectores del turismo, con la industria, con las universidades, con los trabajadores y sus representantes, con las organizaciones sociales qué son también parte del brazo extendido hacia lo más humilde que necesitan del apoyo del Estado

Lo hacemos en definitiva trabajando juntos, en la diferencia, porque eso es lo que permite el Progreso de los pueblos. El pensar distinto permite el Progreso de los pueblos, y pese a pensar distinto trabajar juntos.

Quiero agradecer a todos los cordobeses porque la elección en un momento de pandemia, la actitud que han tenido frente a la pandemia. Gracias también a las amigas y amigos intendente porque pese a que la pandemia golpea duramente al mundo, a nuestra Patria y a nuestra querida Córdoba, en Córdoba la pandemia no paró la provincia Córdoba no para pese a la pandemia y Córdoba no va a parar. Porque en el ADN de los cordobeses está el de enfrentar siempre la dificultades y superar. En nuestro ADN es nuestra idiosincrasia, y por eso nuestra Córdoba así adelante y sigue de pie

Y eso lo reconocen en todos lados, de como Córdoba sigue de pie y sigue progresando y esto es por merito fundamental del pueblo cordobés, de los productores de los emprendedores, de los trabajadores, de los educadores de los científicos, de nuestras mujeres de nuestros jóvenes y de todo lo que compone nuestra sociedad"