Los candidatos de Juntos por el Cambio para las elecciones de noviembre

Los candidatos de Juntos por el Cambio para las elecciones de noviembre
Juez y De Loredo los ganadores de la interna del macrismo
Política
viernes, 24 de septiembre de 2021 · 20:31

Se terminó de confeccionar la lista de candidatos de Juntos por el Cambio, Distrito Córdoba, tras las PASO de septiembre.


SENADORES NACIONALES TITULARES
1) JUEZ, LUIS ALFREDO
2) ALVAREZ RIVERO, CARMEN SILVIA

SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1) MARTINEZ CARIGNANO, ERNESTO FELIX
2) VAGNI, AMALIA ANDREA 


DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1) DE LOREDO, RODRIGO ALFREDO
2) CARRIZO, MARIA SOLEDAD
3) BALDASSI, HECTOR WALTER
4) RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA
5) SANTOS, JOSE GUSTAVO
6) BROUWER DE KONING, GABRIELA VIRGINIA
7) AGOST  CARREÑO, OSCAR
8) ISPIZUA, MARIANA
9) BRIA, JOSE ALBERTO

DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
 1) MORENO ZAMANILLO, YANINA
 2) ABDALA, CESAR ELIAS
 3) ROFFE, MARIA CECILIA
 4) MESTRE, RAMON JAVIER
 5) ARIAS, BEATRIZ ELISABET
 6) CARRANZA TORRES, MARTIN JOSE

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