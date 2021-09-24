Los candidatos de Juntos por el Cambio para las elecciones de noviembre
Se terminó de confeccionar la lista de candidatos de Juntos por el Cambio, Distrito Córdoba, tras las PASO de septiembre.
SENADORES NACIONALES TITULARES
1) JUEZ, LUIS ALFREDO
2) ALVAREZ RIVERO, CARMEN SILVIA
SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1) MARTINEZ CARIGNANO, ERNESTO FELIX
2) VAGNI, AMALIA ANDREA
DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1) DE LOREDO, RODRIGO ALFREDO
2) CARRIZO, MARIA SOLEDAD
3) BALDASSI, HECTOR WALTER
4) RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA
5) SANTOS, JOSE GUSTAVO
6) BROUWER DE KONING, GABRIELA VIRGINIA
7) AGOST CARREÑO, OSCAR
8) ISPIZUA, MARIANA
9) BRIA, JOSE ALBERTO
DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1) MORENO ZAMANILLO, YANINA
2) ABDALA, CESAR ELIAS
3) ROFFE, MARIA CECILIA
4) MESTRE, RAMON JAVIER
5) ARIAS, BEATRIZ ELISABET
6) CARRANZA TORRES, MARTIN JOSE