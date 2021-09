«Vamos a ganar las Paso y vamos a cambiar la tristeza que hay por esperanza»

Los precandidatos de Cambiando Juntos, Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi encabezaron encuentros con vecinos en barrio Ejército Argentino, San Vicente, Alto Alberdi, Marqués de Sobremonte, Alta Córdoba y Observatorio, en los que, simbólicamente, entregaron espinaca para que los vecinos saquen su versión más fuerte contra el kirchnerismo.



“Un megáfono para un pueblo silenciado” de esta forma definió Luis Juez a la campaña. “Pocas veces hemos visto a tantos cordobeses tristes y desesperanzados” continuó.



Junto a sus compañeros de la Lista Cambiando Juntos las reuniones tienen como epicentros las plazas de los barrios de la capital: “desde hace tiempo, pero especialmente en estos 18 meses de pandemia, la gente no tiene a ningún gobernante para contarle sus problemas, sus demandas. Por eso la necesidad de un megáfono para un pueblo que fue encerrado en el peor de los silencios y en una terrible nube de apatía”, dice Juez en cada encuentro.

En los encuentros se colocan cajones de espinaca en alusión a la condición de exigencia que pide la hora política para enfrentar los proyectos del actual gobierno. Pero también “un megáfono para el pueblo silenciado”, que pueda contar lo que le pasa.



A su turno, Rodrigo de Loredo, expresó: “Desde Córdoba vamos a dar un mensaje contundente el domingo 12. Vamos a ganar las PASO y el mensaje al Gobierno Nacional será rotundo. En estos tiempos tan duros donde nos gobernaron como talibanes, cada uno de ustedes cada vecino en cada barrio, tuvo que sacar su versión más fuerte para salir adelante. Vamos a seguir repartiendo simbólicamente espinacas porque esta lista representa la versión más fuerte de Cambiemos y es lo que se necesita en este momento para ponerle un freno al avasallamiento kirchnerista”.



“Además de ponerles un límite y decirles basta, llevaremos al Congreso propuestas para construir consensos en el Congreso que permitan proyectar una salida a la crisis económica, educativa, institucional y social que vive nuestro país”, advierte de Loredo.



Luis Juez sostuvo: “hemos realizado muchas campañas dialogando con la gente. Pero jamás encontramos a tantos cordobeses tristes. Contagiados de desesperanza. Pero claro, no caben dudas que muchos se sienten el objeto del deseo de la mayoría de la clase política que se acuerda de ellos en ocasiones de elecciones. Y hoy podemos decirlo porque nosotros estuvimos siempre. Podemos hablar claramente y mirarnos cara a cara y concluir que al gobierno no le importa lo que piense o necesite la gente. No le importa construir un país para todos. Le importa un proyecto de poder y seguir instalado en él”.



“No renunciemos a la Argentina. Vamos a dar la pelea que hay que dar para construir una esperanza, un nuevo país. Vayamos casa por casa hasta el último día a llevar nuestro mensaje, todos tienen que ir a votar, que no nos metan miedo” remarcó de Loredo.



En el final de las reuniones, Luis Juez exhorta a asistir a votar el próximo 12 de septiembre en las PASO: “Porque desgraciadamente el gobierno va a obligar a ir a votar a todos los jóvenes y padres de familia que tienen de rehenes del estado. Ellos no tienen alternativa. En cambio, a todos los que viven de su trabajo, a los que sueñan, a los que lucha día a día y que hoy sienten desesperanza y desconfianza, nosotros les pedimos que vayan a votar para defender esa libertad, o la poca libertad que les queda para decidir cómo vivir y cómo pensar su futuro, en base a su propia lucha. Para eso estamos aquí, y las oportunidades que tenemos que ganar entre todos animándonos a realizar un cambio”.