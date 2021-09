Luciana Echevarría en Carlos Paz: «La izquierda necesita un cambio generacional»

Luciana Echevarría es precandidata del MST en el Frente de Izquierda Unidad, estuvo hoy en Villa Carlos Paz y habló de la necesidad de construir políticas que alcanzan a todos los sectores y localidades de la Provincia de Córdoba. Durante una entrevista con EL DIARIO, analizó la realidad nacional y provincial y destacó la construcción de una alternativa de izquierda.

«Nos parece importante llegar con nuestras propuestas a todos los rincones de la provincia, en nuestro caso hemos sido prácticamente el único espacio político que ha presentado propuestas muy completas. Creemos que es fundamental poner sobre la mesa cuáles son las salidas de fondos que necesitamos argentinas y argentinos para poder salir de esta situación. Nadie va a poner en duda que es una de las mas duras de los últimos tiempos. Estamos ante una combinación de crisis sanitaria con una catástrofe económica y social, hoy el hecho que siete de cada diez niños sean pobres, no tiene otro nombre mas que eso. Hemos recorrido la provincia y lo que vemos es la preocupación por la falta de trabajo o de quienes están precarizados. Nosotros tenemos una propuesta concreta de reducir la jornada laboral a seis horas y sin reducción de salarios. Así como suena imposible, en realidad es algo que se aplica en otras partes del mundo y hay una tendencia mundial»; aseguró.

«Queremos reducir la edad jubilatoria, yo presenté un proyecto en la provincia para los sectores esenciales de salud y educación, porque entendemos que no son tareas que se pueden realizar hasta cualquier edad ni en cualquier condición. Otra de las problemáticas que tenemos como bandera de lucha, está vinculada a la cuestión ambiental. Este valle es uno de los más afectados, necesitamos que se hagan consultas populares vinculantes y la incorporación de los delitos ambientales al código penal. Las causas no deberían prescribirse, porque los daños son irreversibles. Cada día que pasa, perdemos un poco más del monte y es importante que sea penalizado como corresponde. La mayoría de empresarios y las corporaciones que hacen estos delitos actúan con la convivencia del poder político de turno»; añadió la dirigente provincial.

Consultada sobre la construcción de una alternativa de izquierda, Echevarría consideró: «Estamos dando un debate sobre la izquierda y para nosotros es trascendental, estamos viviendo momentos muy críticos y es fundamental como se posiciona la izquierda. Hace falta una renovación generacional, son las nuevas generaciones las que están haciendo cambios en el mundo y eso se tiene que reflejar en las listas. Mas allá que yo tenga un gran respeto hacia (Liliana) Olivero, no está bueno que siga encabezando la lista desde los años noventa. Eso no refleja la riqueza del espacio que representa. Cuando hablamos de renovación, hablamos de algo más profundo, hablamos de darle lugar a todo el activismo independiente y social que hoy existe. Hay que darle espacio y voz a los y las referentes ambientales, de género, de derechos humanos, que hoy no son parte de ninguno de los partidos. El Frente de Izquierda de Unidad tiene que dejar de ser una mera alianza electoral entre cuatro partidos para transformarse en un movimiento político amplio y diverso. Si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que llegar a gobernar y el primer paso es votar».