Mestre y Carrizo sumaron el respaldo de intendentes y jefes comunales

El precandidato a diputado nacional de Juntos por Córdoba, Ramón Mestre, entró en el tramo final de la campaña electoral y recorrió este lunes el Valle de Punilla junto con Soledad Carrizo. Fueron recibidos por un grupo de intendentes y jefes comunales que brindaron su respaldo a la lista que encabezan Mario Negri y Gustavo Santos.

Durante las últimas semanas, Mestre y Carrizo hicieron una verdadera maratón por casi 200 localidades del interior de la Provincia de Córdoba y llamaron a los ciudadanos cordobeses a ponerle freno al kirchnerismo y reconstruir el país.

Mestre y Carrizo compartieron un almuerzo con Dardo Zanotti (Santa María de Punilla), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja), Néstor Cuello (Parque Síquiman), Omar Ferreyra (Villa Giardino) y el dirigente Marcelo Vidosa, entre otros.

En diálogo con EL DIARIO, Mestre manifestó: «Siempre es un placer venir a Punilla, tengo muchos amigos acá. Creo que hoy estamos atravesando un momento muy particular, mas allá de las políticas erráticas, estamos necesitando un plan económico con reglas claras de juego. Hay una evidente falta de institucionalidad y necesitamos fortalecer la educación, la salud y el trabajo. Tenemos una inflación del 53%, gente fundida y nos piden que presentemos un proyecto de reforma tributaria o baja de impuestos porque no aguantan más. Ustedes tienen un claro ejemplo acá cerca, los empresarios turísticos están con la soga al cuello. En lo personal, temo que estemos además ante una catástrofe educativa. Los chicos han perdido dos años de clases, es muchísimo y la situación sanitaria no está resuelta, estamos entre los cinco peores países del mundo».

Hay que declarar la emergencia educativa, subir los salarios de los docentes y apostar por la economía del conocimiento, todo lo que significa trabajar con robótica, informática, la escuela tiene que orientar a los chicos a esos sectores, para que después la salida laboral sea mucho más fácil. Lamentablemente, hoy tenemos una juventud que cree que la única salida es Ezeiza. Tenemos que unificar la Argentina, creo que hay un hartazgo de la gente con la clase dirigencial y es comprensible, la política no ha sabido darles respuestas»; agregó.

Por su parte, Soledad Carrizo puntualizó: «Venimos de recorrer muchos kilómetros y vemos una situación compleja que estamos atravesando, la gente está preocupada por llegar a fin de mes, recuperar el trabajo perdido y saber si tendrá segunda dosis o no. Pero también hay muchos que están preocupados por nuestra realidad política y que saben la importancia de lo que se está jugando en septiembre. Creo que la sociedad buscará un cambio en las urnas y eso nos llena de energía. La tarea recién comienza, hay que seguir marcándole una oposición al gobierno nacional, con equilibrio, acompañar las cosas buenas, pero marcar el límite a la hora de defender nuestra república. Nuestra lista está representando esa tarea que venimos desempeñando, ya sea en la figura de Mario Negri como senador o quien les habla como diputada nacional. En estos años que hemos enfrentado al kirchnerismo, siempre nos mantuvimos unidos como bloque y respetando el mandato de la sociedad».