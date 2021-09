Olivero pidió un «voto útil» a los vecinos del Valle de Punilla

La precandidata a diputada de Fortalecer la Izquierda, Liliana Olivero, trajo la campaña a Villa Carlos Paz, presentó sus propuestas de cara a las elecciones del domingo 12 de septiembre y pidió a los vecinos del Valle de Punilla que voten por una alternativa al macrismo y al kirchnerismo.

También dijo que se debe poner un freno a los dirigentes históricos como Carlos Caserio (Frente de Todos) o Mario Negri (Juntos por el Cambio) que «hace años que viven de la política».

Durante una entrevista concedida a El Diario, Liliana Olivero manifestó: «Estamos recorriendo la provincia, muy orgullosos de completar una campaña a pulmón, como lo hemos hecho siempre. En un momento muy particular, la gente tiene mucha bronca, mucha decepción y poco entusiasmo para votar el domingo. Un poco por los efectos de la pandemia, la crisis social y económica y la gran cantidad de necesidades insatisfechas, pero también por la falta de respuestas políticas. Nuestra lista es la única que se presenta como una alternativa, pedimos que acompañen a Fortalecer la Izquierda con su voto. El voto útil es el voto a la izquierda, somos quienes tenemos propuestas y una salida de fondo al problema del trabajo, el problema de la precarización laboral, de la juventud, los problemas de vivienda y educación. Hoy enfrentamos candidatos y candidatas mentirosas que no solamente se han enriquecido con la política, sino también que han sido y son gobierno».

«Hace falta una voz de izquierda en el Congreso Nacional, siempre estuvimos del mismo lado: defendiendo los intereses de la juventud, de las mujeres, de las disidencia, de las y los trabajadores, de los jubilados. Desde hace años, cobramos igual que un laburante, porque rotamos la banca para que nadie viva de la política. Yo fui legisladora durante muchos años en la Provincia de Córdoba y lo he hecho, lo mismo hicieron quienes hoy me acompañan, Noelia Agüero y Noel Argañaraz. No tenemos promesas, sino acciones concretas. Hacemos el esfuerzo para explicar la importancia del voto útil, porque el voto castigo fracasó y nos dejó en esta situación. Vamos a llevar al Congreso el primer plan de obras públicas para generar miles de viviendas y puestos de trabajo con un salario igual a la canasta familiar. Sabemos cómo reactivar la rueda productiva, hay que cobrar el impuesto a las grandes riquezas y hay que suspender los pagos de la deuda odiosa y corrupta que ha contraído el gobierno de Macri y que este gobierno paga con más hambre y más pobreza. Proponemos un salario digno, jubilaciones dignas y el 82% móvil para los jubilados y jubiladas»; destacó.

Consultada sobre el escenario electoral cordobés, Olivero reflexionó: «No hay grieta entre el macrismo y el kirchnerismo, siempre votaron igual y siempre estuvieron del mismo lado. Todos votaron el pago a los fondos buitres, al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Queda claro que son lo mismo, votaron la mega-minería, están de acuerdo con la instalación de granjas porcinas y están de acuerdo en destruir el Valle de Punilla. Queda claro cuando aprueban una obra (como la autovía) que pasa por encima de lo que dice la población, que arrasará la montaña y los bosques»,