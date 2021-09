Mario Negri: «Los cordobeses y el kirchnerismo son como el agua y el aceite»

El precandidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, Mario Negri, llegó este miércoles a Villa Carlos Paz, presentó sus propuestas de campaña y dijo: «El cordobés y el kirchnerismo son como el agua y el aceite». También estuvo visitando otros puntos del Valle de Punilla con la premisa de conocer las realidades de cada localidad.

Durante una entrevista con El Diario, tras un recorrido donde estuvo acompañado por la concejal Natalia Lenci, la precandidata Mariana Uravich y el dirigente Marcelo Vidosa, Negri consideró que la sociedad lleva «un año y medio en la silla eléctrica». «La gente pensó que el presidente se iba ocupar de la vida de la gente y lo que hizo fue meternos en un despelote descomunal. Nos dejó sin economía y sin salud, con la cuarentena mas larga que hubo en el planeta, diciéndonos que la discusión era la economía o la salud, pero resulta que nos quedamos sin economía y sin salud. Mientras estábamos encerrados, ellos iban por Vicentín, por la propiedad privada, la justicia, por resolver los problemas de impunidad del pasado de Cristina (Kirchner)»; denunció.

«La gente no tuvo respiro, quiso volver al trabajo y hay 700 mil personas sin trabajo, cerraron los negocios, nos metieron 18 impuestos en 19 meses. Hay que llenar las urnas de votos, para que entiendan que se debe discutir de una forma distinta. Los cordobeses volverán a dar el ejemplo. Cuando ganó Macri, sacó el 70% de los votos en Córdoba, y cuando hubo que ponerle un freno al kirchnerismo, Córdoba también lo hizo. El cordobés y el kirchnerismo son como el agua y el aceite, acá no pueden comprar votos porque hay cultura de trabajo»; añadió.

Sobre la desigualdad en materia de subsidios y recursos, el histórico dirigente de origen radical expresó: «Parece que hoy toda la Argentina trabaja para Kicillof, para que todos los subsidios vayan a Buenos Aires, para financiar el 70% de la energía del AMBA. Yo estoy convencido que al populismo hay que vencerlo con votos, pero también con ideas. Se la agarraron con la educación, mandaron a pelear a los padres con los directores, le quitaron la presencialidad a los chicos, todo eso se tiene que terminar».

En relación al voto del Valle de Punilla, Negri consideró: «Yo creo que la gente de Carlos Paz y del Valle de Punilla nos va a acompañar. Hay gente joven, gente con experiencia que tiene ideas claras. Yo no robo ni miento y no tengo nada que ver con el kirchnerismo, pienso en otro país y voy a ser una voz potente en el Congreso. Quienes hoy gobiernan el país están en unos de los peores momentos de la historia. Tenemos un presidente que perdió el valor de la palabra, la pandemia no es culpa del gobierno, pero es un desastre lo que se hizo. La emergencia educativa es una necesidad, no se puede seguir aumento los impuestos y tenemos que blindar las jubilaciones. Se tiene que implementar una reforma tributaria urgente, tenemos que hacer algo con las Pymes y logra runa reforma laboral que promueva el empleo. Hay que terminar la joda de los subsidios, no puede ser que el interior financie la joda política de la Provincia de Buenos Aires. También se necesita una ley de emergencia turística, nosotros la propusimos y no la quisieron votar».