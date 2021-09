PASO: Más de 180 mil vecinos de Punilla podrán votar el domingo

El próximo domingo 12 de septiembre, un total de 181.096 vecinos del Valle de Punilla estarán habilitados para votar en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este año, se sumaron nuevos establecimientos y habrá un total de 529 mesas distribuidas en 78 establecimientos educativos.

Se estima que, en cada colegio, concurrirán entre 2400 a 3000 personas que serán repartidas en ocho mesas.

La Provincia de Córdoba renueva este año un total de 9 bancas de diputados nacionales y 3 senadores.

Habrá un estricto protocolo sanitario. La disposición de las mesas de votación contemplará el distanciamiento de 2 metros entre personas. Cada mesa recibirá, junto con los materiales electorales, un kit sanitario compuesto por cuatro (4) barbijos y una solución sanitizante. Las autoridades de mesa y los fiscales que actúen en las mesas de votación deberán utilizar tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene de manos y respiratoria. Las autoridades de mesa y los fiscales utilizarán un bolígrafo cada uno y procurarán no compartirlo. Antes de proceder al armado de la mesa y el cuarto oscuro, las autoridades de mesa deberán extraer en primer lugar el kit sanitario y desinfectar la mesa receptora de votos y las superficies donde estén las boletas.

A efectos de evitar la manipulación del DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el DNI y lo apoye en la mesa en el lugar indicado al efecto, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, al terminar de votar. Las autoridades de mesa podrán solicitarle al votante que se quite momentáneamente el barbijo al momento de corroborar su identidad.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario. El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano. Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

Un punto a tener en cuenta es el cierre de los sobres. Se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre. Se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocar la urna. Se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón (aunque en caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado). La constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector, sino que la autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector.

¿Quiénes se presentan?

1- JUNTOS POR EL CAMBIO

-Lista 1-

Senadores titulares: Mario Negri y Soher El Sukaria

Diputados titulares: Gustavo Santos, Soledad Carrizo, Ramón Mestre, Mariana Ispizua y Henry Blas Leis

-Lista 2-

Senadores titulares: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero

Diputados titulares: Rodrigo De Loredo, Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi, Gabriela Brower de Koning y Oscar Agost Carreño.

-Lista 3-

Senadores titulares: Javier Bee Sellares

Diputados titulares: Laura Sesma y Marcos Giraudo

-Lista 4-

Senadores titulares: Griselda Baldata

Diputados titulares: Dante Rossi y Viviana Pomigio

2- FRENTE DE TODOS

Senadores titulares: Carlos Caserio, Gabriela Estévez y Thiago Galván.

Diputados titulares: Martín Gill, Olga Riutort, Pablo Carro, Ilda Bustos, Natalio Graglia, Francisca Matoni, Gastón Mazzalay, Graciela Brarda, y Gastón Tomatis.

3- HACEMOS POR CÓRDOBA

Senadores Titulares: Alejandra Vigo, Eduardo Accastello.

Diputados titulares: Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Claudia Márquez, Sergio Busso, Claudia Martínez, Gustavo Brandán, Cristina Vidal, Fabio Guaschino y Rosalía Cáceres.

4- FIT

-Lista 1 “Fortalecer a la Izquierda”-

Senadores titulares: Laura Vilches y Alfredo Leytes.

Diputados titulares: Liliana Olivero, Santiago Benítez, Noel Argañaraz; Federico Wagner; Noelia Agüero; Noé Silbestein; Candela Guzmán; Ernesto Arce y Marcela Martín.

-Lista 2 Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-

Senadores titulares: Raúl Gómez y Maru Acosta

Diputados titulares: Luciana Echevarría, Gastón Vacchiani

-Lista 3 Partido Obrero (PO)-

Senadores titulares: Emanuel Berardo y Cintia Frencia

Diputados titulares: Eduardo Salas, Soledad Díaz, Jorge Navarro

-Lista 4 Nuevo Mas-

Senadores titulares: Eduardo Mulhall

Diputados titulares: Julia Di Santi

5- UNIÓN POPULAR FEDERAL

-Lista 1-

Senadores titulares: Julio César Pérez

Diputados titulares: Miguel Martínez

- Lista 2 FRATERNIDAD-

Senadores titulares: Eduardo Alberto Giaimo

Diputados titulares: Víctor Taborda

-Lista 3 LIBERTARIOS y NOS-

Senadores titulares: Agustín Spaccesi y Ana Nemer

Diputados titulares: Jorge Scala y Daniela Welmer

-Lista 4 ALIANZA FEDERAL, LA LISTA DEL PUEBLO-

Senadores titulares: Víctor Ferrazano

Diputados titulares: Ariel Luque

-Lista 5 Compromiso Ciudadano Córdoba-

Senadores titulares: Daniel Giacomino, María del Carmen González , Eduardo Marcelo Juárez

Diputados titulares: Armando Osores, Liliana Telman

6– ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Senadores titulares: Eugenia Gordillo y Enrique Rigatuzo

Diputados titulares: Rubén Peteta y María Cristina Lagger

7– PARTIDO DEMÓCRATA DE CÓRDOBA

Senadores Titulares: Roque Fernández y Nelly Prychodka

Diputados titulares: Mery Lunge, Rodolfo Eiben, María de los Ángeles Cáceres, Wilson Genesio.

8– ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA

Senadores titulares: Juan Pablo Quinteros, Elena Vacchetta

Diputados titulares: Aurelio García Elorrio, María Amelia «Memé» Moscoso, Gerardo Grosso, Paula Ponte, Ricky Condori, Cande Orellana, Agustín Anglada, Claudia Argüello, Esteban Ancarani.

9– PARTIDO HUMANISTA

Senadores titulares: Eduardo González Olguín y Florencia Mosquera.

Diputados titulares: Fernando Schülle, Paola Stella Seminara, Daniel Santiago Tossen, Raquel Beatriz Woods, Sergio Daniel González, Laura Sparacino, Alejandro Rodríguez.

10– FORJANDO CORDOBA

Senadores Titulares: Atilio López, María Ángela Mancuello, Miguel Berrotarán

Diputados Nacionales Titulares: Néstor Ortega, Lía Medina, Claudio Cretari, Paula Soledad Torres, Jorge Herrera, Fernanda Frizzotti, Agustín Marcuzi, Gisella cuello, Gustavo Carnero.