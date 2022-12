Juez le dijo «sinvergüenza y cagón» al presidente Alberto Fernández

El senador nacional Luis Juez trató de «sinvergüenza y cagón» al presidente Alberto Fernández, quien lo había cuestionado por sus polémicas declaraciones sobre la democracia realizadas en la mesa de Mirtha Legrand. «La política le debe al pueblo otra calidad democrática»; expresó el candidato a gobernador, quien lanzó duras críticas contra el mandatario argentino.

«El presidente me está tuiteando desde la isla de Bali. Mientras le están poniendo un collar de rosas y margaritas, el tipo me quiere dar lecciones de derechos humanos a mí»; arrancó Juez. «Este sinvergüenza estaba de joda y a nosotros se nos morían los amigos en plena pandemia. Y como es tan cagón, no se bancó el trámite judicial y la arregló con plata de todos nosotros»; agregó.

«No voy a tolerar ni permitir que un inmoral, que hizo de goma la palabra presidencial, intente llevarme a un lugar al que yo no estoy de ninguna manera»; sostuvo para despegarse del escándalo por su frase.

«Estos tipos que están con Cuba, Nicaragua, Venezuela, que violan sistemáticamente los derechos humanos, me vienen a dar lecciones a mí»; futigó Juez, quien además hizo referencia al retuit de Cristina Kirchner. «Claramente tiene una disputa personal conmigo. Nos robó una banca en el Consejo de la Magistratura y la Corte le sacó el pasamontañas y la descubrió»; concluyó.