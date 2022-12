Las mujeres radicales salieron a marcar la cancha para el 2023

Las mujeres que forman parte de la UCR Córdoba lanzaron una campaña inspirada en el Mundial de Qatar para reclamar lugares en las listas de las próximas elecciones. Se presentó un spot con la participación de diputadas nacionales, concejalas y dirigentes del radicalismo, donde aseguraron: «Sin nosotras, no hay democracia».

La premisa del video es concientizar sobre la importancia de lograr espacios de poder y las dificultades que deben afrontar como mujeres para acceder a lugares en las listas.

Miriam Acosta (secretaria del Comité Provincial), Soledad Carrizo (diputada nacional), Gabriela Brouwer de Koning (diputada nacional), Constanza Córdoba Acosta (presidenta Juventud Radical Córdoba), Liliana Ruetsch (intendenta de Ticino), Natalia Lenci (concejala de Villa Carlos Paz), Abril Malpiedi (secretaria de la Juventud Radical), Adriana Cocchi (vicepresidenta de la UCR San Javier), Cony Paolucci (vicepresidenta de la UCR Diversidad), Graciela Echegaray (presidenta de la UCR General Roca), Viviana Pomiglio (secretaria del comité provincial UCR), Delfina Villarreal (secretaria de la UCR Villa de María de Río Seco), Lidia Oviedo (secretaria OTR) y Lucrecia «Picky» Cavanna (presidenta Identidad UCR) son las protagonistas del video.

«El clima mundialista no es ajeno a la agenda política. Las miradas están puestas en el papel que cumplirá Argentina dentro del campeonato del mundo, pero no solo se disputan finales que tienen que ver con la redonda. Nuestro país en general, y Córdoba, en particular elegirán, el año próximo, a los hombres y mujeres que guiarán nuestro destino (...) Mucho se habla de las dificultades reales que afrontan las mujeres a la hora de participar en política, la famosa cancha inclinada: falta de presupuesto, visibilidad, excusas y trampas para incumplir la paridad, formulas 100% masculinas son algunos de los obstáculos que les toca atravesar»; expresaron en el material difundido en las redes sociales.

«El mensaje es claro: las mujeres radicales no están dispuestas a retroceder, tienen todo para llevar adelante una estrategia digna de la ‘Scaloneta’, ir al frente, transparentes, formadas, con experiencia y juventud. Porque así lo dicen: sin mujeres no hay democracia»; completaron.