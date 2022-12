Bullrich llegó a Córdoba y se mostró con Juez y De Loredo

Patricia Bullrich estuvo el fin de semana pasado en la Provincia de Córdoba, destacó la importancia del armado de Juntos por el Cambio y trató de evitar una fractura entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo. La titular del PRO dijo que es clave un triunfo de la oposición en la carrera por la gobernación y cuestionó al schiarettismo.

Encabezó un acto en el norte cordobés al que asistieron más de 300 personas, entre quienes se encontraban los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero; los diputados nacionales Laura Rodríguez Machado, Adriana Ruarte, Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Leonor Martínez Villada (representante de la Coalición Cívica junto a Gregorio Hernández Maqueda); el exministro Oscar Aguad; y, entre otros, los intendentes Luis Picat (Jesús María) y Sebastián Peralta (Villa Tulumba).

«No hay dudas de que tenemos que ganar Córdoba, no se puede mezclar un gobierno que hace 24 años que gobierna Córdoba, que en el último año ha tenido un montón de rasgos kirchneristas en el Congreso y no ha estado del lado de las necesidades de los cordobeses, respecto de un gobierno de Juntos por el Cambio»; declaró la ex ministra de Seguridad de la Nación.

«Estamos yendo a los pueblos del interior del interior, recorriendo los lugares donde la crisis se siente más fuerte y de los que normalmente nadie se ocupa. La situación del país está muy mal, la gente está sufriendo mucho con la inflación; sufren los empresarios que no pueden producir y así comenzamos a tener paradas las industrias. Sufre el campo por la sequía pero principalmente por las trabas que le pone el Gobierno; y sufren los trabajadores porque la plata se la va todos los meses»; añadió.

«Apuesto fuerte a la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba y no a 24 años del continuismo que ya demostró el nivel de problemas que tiene la provincia en la inseguridad, el narcotráfico, en la economía. Tenemos que estar más unidos que nunca para cambiar un gobierno que ya no tiene nada para dar, no podemos perder esta oportunidad», recalcó Bullrich.

Consultada sobre la posibilidad de una interna en Córdoba, dijo: «Nosotros desde afuera no podemos venir a dictarle a Córdoba su solución para resolver su interna. Para eso hay un diálogo bastante avanzado. Hay que alinear Córdoba al proyecto de triunfo nacional, se lo dije a De Loredo y a Juez».