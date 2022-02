Montoto: «El peronismo de Punilla reclama el fin de la vieja política»

El intendente de Huerta Grande y candidato del schiarettismo para conducir los destinos del PJ de Punilla, Matías Montoto, encabezó ayer el armado de la listas de cara a la interna peronista y dijo: «Venimos a proponer una nueva forma de hacer política, hay que terminar con los viejos dirigentes acostumbrados al patorerismo, a los gritos y el apriete».

En las últimas semanas, se mantuvieron una serie de encuentros tendientes a profundizar el armado con dirigentes que responden al gobernador Juan Schiaretti y que enfrentarán al oficialismo, encabezado por el ex senador kirchnerista Carlos Caserio.

«Ayer tuvimos una reunión con todos los circuitos, estamos más unidos que nunca. Estamos contentos, tenemos el apoyo total del gobernador y si bien sabemos que será difícil, no es imposible ganar esta elección. Esto es un inicio de un cambio que impulsamos en el departamento»; dijo el mandatario.

De cara a la contienda electoral que lo enfrentará a Caserio, Montoto sostuvo: «Acá parece que ellos pueden decir cualquier del gobernador, dicen cualquier cosa sobre cualquier intendente pero no se bancan la verdad sobre ellos. Hace más de un año que venimos trabajando por la renovación del partido: una renovación de ideas, conceptos y formas de hacer política. No es una cuestión de juventud, es un modelo distinto de política alejado de las amenazas y las imposiciones».

Sobre la decisión de los legisladores Mariana Caserio y Miguel Maldonado de renunciar al bloque de Hacemos por Córdoba, Montoto consideró: «Creemos que tendrían que haber renunciado a su banca, porque nunca trabajaron para los vecinos de Punilla. Se los eligió para representar a nuestros vecinos y sólo aparecen para una foto, no están, no se lo ve nunca y no abordaron ninguno de los problemas de nuestra gente».

«Cada vez más gente se acerca a nosotros, nosotros no les preguntamos si saben la marcha (peronista) o no. Nos interesa sumar para el bien del Valle de Punilla. Hay aprietes, mucha gente tiene miedo y eso se tiene que terminar, creo que ese fue el mensaje de la gente en las últimas elecciones donde Caserio fue candidato y sacó menos del 10% de los votos»; completó.