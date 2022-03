Entra en la recta final la interna peronista de Punilla

Más de seiscientas mujeres peronistas participaron de un agasajo que se realizó en Villa Carlos Paz. Los candidatos a presidir el Partido Justicialista del Valle de Punilla, Matías Montoto y Deborah Petrakosvky, enviaron un fuerte mensaje de unidad y llamaron a votar por un cambio en las elecciones internas del próximo 27 de marzo.

El acto se concretó el sábado pasado el Hotel Eleton y congregó a representantes de distintos puntos del departamento, quienes comprometieron su apoyo a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti en la disputa con la lista de Carlos Caserio.

«Estamos muy contentos con esta oportunidad de agasajar a las mujeres de Carlos Paz. La mujer lo merece, es un momento para ellas y para disfrutar. Estamos frente a las internas que se van a realizar el 27 de marzo y las internas del Partido Justicialista, para nosotras, son muy importantes para cambiar la historia del departamento. Junto al gobernador, hemos decidido presentar la lista del Movimiento de Unidad Peronista para que siga el progreso, la justicia social, el desarrollo y el empleo»; dijo Petrakosvky.

«Nos hemos preparado mucho, estamos recorriendo de norte a sur el departamento y lo importante es que la gente participe. Invitamos a todos aquellos que son militantes pero se han alejado del partido por diferencias políticas. Esta es la lista del gobernador Juan Schiaretti, quien gobierna al lado de cada ciudadano y sin importar sus colores políticos. Vamos por un Partido Justicialista que incluya a todos y donde todos puedan ser escuchados»; añadió.

Por su parte, Matías Montoto reflexionó: «Estamos a una semana de la elección, una elección intensa e histórica dentro del departamento. El Partido Justicialista desde hace treinta años es manejado por una persona que actúa como un patrón de estancia. Vemos que en la lista de ese sector, siguen ocupando los primeros puestos los que llevan el apellido Caserio, eso se tiene que terminar. El gobernador nos da la posibilidad de terminar con eso. En nuestro grupo, las puertas estén abiertas para cada compañero y cada vecino pueda integrarse. En todos estos años, las puertas siempre estuvieron cerradas. Cuando yo fui candidato a intendente de Huerta Grande, en el 2015, me tuve que armar un partido vecinal porque dentro del peronismo, los Caserio no me aceptaban y así se manejan».