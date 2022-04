Carlos Paz: Repudian la violencia de género y acusan al arco opositor

Un amplio repudio se originó a partir de los hechos de violencia de género registrados contra mujeres concejales, dirigentes vecinales y periodistas durante el tratamiento de las nuevas luminarias, un debate caliente que se registró la semana pasada en Villa Carlos Paz y que incluyó amenazas, agravios y empujones.

Tanto durante las dos jornadas de Audiencia Pública como durante la sesión del Concejo de Representantes, se vivieron escenas inéditas en la ciudad que se vieron alimentadas por una escalada de violencia, orquestada por dirigentes vinculados a Carlos Felpeto, Rodrigo Serna, Emilio Iosa, Walter Gispert, Carlos Caserio y la Cooperativa Integral.

Hubo escraches a vecinalistas, llamadas intimatorias, amenazas, empujones, aprietes y un sinfín de episodios que se vieron coronados con el ataque abierto que recibieron en mayor medida las concejales Soledad Zacarías y Natalia Lenci; la presidenta del centro vecinal de Las Ensenadas, Stella Maris Cuello y trabajadoras de prensa.

La concejal Natalia Lenci (UCR) expresó en diálogo con EL DIARIO: «Fue algo desmesurado, teniendo en cuenta que está ordenanza no es obligatoria ni compulsiva para los vecinos. Es una herramienta opcional para aquellos vecinos que realmente tienen una problemática muy fuerte vinculada la inseguridad y los robos, a través de la cual el Estado y el vecino pueden trabajar mutuamente y llegar a concretar una calidad de vida mejor. Gracias a las modificaciones que plantearon algunos vecinos y que yo incorporé al proyecto, se tiene contemplado que jubilados, pensionados o cualquier persona que esté pasando una situación dificultosa, lo pueda plantear y el estado se hace cargo del recambio de luminarias. La herramienta brinda un montón de posibilidades, es flexible y los vecinos pueden plantear también a través del Presupuesto Participativo, todas aquellas obras que crean necesarias para sus barrios y votarlas. Esas son obras que se harán con las arcas del Presupuesto Participativo».

«Es decir que estamos hablando de una construcción colectiva donde el Estado y los particulares deciden mejorar su ciudad de forma más rápida y avanzar con el recambio de luminarias. No es comprensible semejante nivel de violencia, me dijeron de todo, me agredieron y yo sé que detrás de todo esto, están los dirigentes políticos tradicionales. Después de tantas mentiras, yo creo que no pueden hacer política ni representar a nadie desde la violencia y el engaño. Ese no el camino, el camino es trabajar con los vecinos y proponer. Ninguna de estos dirigentes hizo una propuesta superadora, lamentablemente se dedican a destruir»; agregó.

«No hay una construcción sana para la ciudad, de esta forma no se puede planificar el crecimiento de la ciudad. Se necesitan de dirigentes responsables y trabajar de forma comprometida, no personajes que insultan, agreden y buscan dividir. Por supuesto que a todos nos gustaría decir que se recambiarán todas las luminarias y los vecinos no tendrán que pagar un peso, pero es no es posible. Decir eso, es irresponsable y mentiroso. Hay que proponer cosas viables para no engañar a los vecinos y esta es una herramienta muy positiva para nuestra ciudadanía»; expresó en otro fragmento de la entrevista concedida.

Consultada sobre las agresiones que padeció durante las dos jornadas de la Audiencia Pública y durante la última sesión ordinaria del Concejo de Representantes, dijo: «Fui atacada en mi condición de mujer por hombres, pero también por mujeres. Nunca dejaron que expusiera mis argumentos para acompañar el proyecto (que no es de mi autoría), no escucharon y mostraron una violencia inédita en nuestra ciudad. Me sorprendió sobre todo la violencia de las mujeres hacia mí, creo que falta mucha sororidad y respeto. Hacen esto y después las encontramos en las marchas de Ni un Menos, es muy hipócrita lo que hicieron».