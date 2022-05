Luis Juez: «Yo busco ser candidato a gobernador»

El referente de Juntos por el Cambio y posible candidato del espacio para disputar la gobernación en 2023, fue recibido por dirigentes en el Hotel Castell de Carlos Paz tras su paso por otras localidad de Punilla y la recorrida por la provincia.

Consultado sobre su recorrido por Punilla, Juez aseveró: "Tuvimos una reunión bárbara esta mañana temprano con los vecinos, con los dirigentes y las autoridades de los partidos que integran Juntos por el Cambio que se extendió hasta la una, y después tuvimos un almuerzo en Huerta Grande".

Al hablar sobre las obras en Córdoba afirmó: "En Juntos por el Cambio tenemos otro paradigma. El desafío que se abre a los cordobeses a partir del 10 de diciembre del año que viene va a ser la posibilidad de tener un "master plan de obra pública", que la obra que se ejecute en Córdoba tenga un alto nivel de consenso, particularmente con los vecinos y con los intendentes. Que tenga que ver con las necesidades de la región y no con las necesidades de la dirigencia política".

"Uno ha visto en estos 24 años de gobierno del peronismo en Córdoba, que ha tenido obras con altísimo impacto electoral. Cómo negarle a De la Sota y Schiaretti eso. Por ejemplo, yo estoy viviendo cerca de Circunvalación, una obra carísima de alto impacto electoral para los que acceden. Pero Córdoba capital sigue teniendo problemas de cloacas, de desagüe, de alumbrado, de bacheo y lo mismo pasa en el interior" aseveró.

"Quiero ser muy cuidadoso porque nosotros no vamos plantear ninguna locura, pero eso que digo la autovía es una obra que tiene un nivel de discusión importante. Lo que no podemos estar discutiendo en Córdoba es el saneamiento del lago San Roque y sin embargo en 25 años el gobierno no gastó ni en un balde de cloro. A mí me encantaría que la que la obra pública que vamos a discutir en juntos por el cambio en la provincia tenga que ver, con el agua, la cloacas, hablemos con intendentes ahora, en Punilla norte el problema es el gas natural".

Y agregó: "es imprescindible el agua potable en verano. Son obras que si no las hacen los gobiernos provinciales y nacionales con créditos internacionales es imposible que un intendente pueda hacerlas. Nos han acostumbrado a obras que se le cruzan por la cabeza a una determinada consultora y tiene un alto impacto electoral. Schiaretti y De la Sota nos han ganado muchas veces con esas obras de altísimo costo, de alto impacto electoral. Pero si vos estableces el nivel de prioridad les diría que el agua potable, las cloacas, el desagüe, la obra de infraestructura, el gas son obras que si yo fuera gobernador, estarían en cuarto o quinto lugar de lista, porque son obras que no están en el marco de las prioridades".

Punilla

"Nosotros estamos trabajando con nuestros equipos técnicos en la construcción de un master plan de obra pública qué escuche a a la gente, a los intendentes. Sí yo viniera a Carlos Paz y le preguntara al sector hotelero o a los vecinos me dirían que la cloaca es fundamental, el gas fundamental.

Y yo no estoy hablando de obras de accesibilidad, qué son altamente costososas y tiene un gran impacto ambiental aunque buscaríamos la forma. Entiendo la accesibilidad, no soy estúpido, tengo 58 años viviendo en Córdoba. Yo arrancaría con las obras de infraestructura básica, que no se ven, que no juntan votos, pero que le cambian la vida a la gente".

"Hay que hacerle cloacas, desagües, agua potable a la gente es la que te permite cambiar la calidad de vida de los vecinos. Cuándo yo veo la tercer mano de circunvalación, son obras con impacto electoral altísimo, porque vos la ves y yo no hubiese gastado la fortuna que gastó el gobierno. Porque vos salís de Circunvalación y tenemos casi 300 barrios creados durante 24 años donde la pobreza y la marginalidad han crecido a límites insospechados".

Y aseguró: "Quiero ser muy respetuoso, entiendo que el gobernador Schiaretti se está yendo, le queda un año y medio de gestión, no me interesa confrontar con él particularmente, pero quiero decirle que vamos a tener otro paradigma de obra pública".

"Yo pretendo ser candidato a gobernador, no le mentí nunca nadie, lo dije antes. Yo ya lo dije tenemos un gran desafío que es mantener Juntos por el Cambio todos unidos. Hoy la gran alternativa que tiene el peronismo es partirnos, si nos logran fragmentar ellos tienen alguna posibilidad, si estamos todos juntos, imposible".

Y dijo: "El peronismo, entre otras tantas estrategias, ha sido siempre escondernos la pelota bajo la suela. Cuando vos estás 24 años en el poder tenés un gran manejo. O alguien puede dudar acá que la justicia electoral de Córdoba es casi una unidad básica del PJ. La jueza Marta Vidal hace lo que quiere, interpreta la boleta única cómo quiere, arma el proceso electoral como quiere, hay veces que la pegan hay veces que la despegan, conforme a los procesos electorales. Nosotros tenemos que prepararnos para tener una propuesta electoral contundente a nivel provincial y en cada una de las ciudades y municipios de la provincia de Córdoba dónde la disputa sea importante, nosotros tenemos que tener un dirigente de Juntos por el Cambio que de la pelea".

Por último afirmó: "En Carlos Paz todavía tenemos un tiempo importante para ver cómo vamos construyendo una alternativa. Nosotros tenemos en Carlos Paz un altísimo nivel de adhesión. Tenemos que ver cómo hacemos para que esa adhesión electoral lo podamos tener acompañamiento del distrito".