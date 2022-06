Finalmente, «El Negro» Álvarez no será precandidato a gobernador

Córdoba. A pocas horas de trascender ayer la noticia de que Carlos «El Negro» Álvarez sería precandidato a vicegobernador por el Partido Demócrata en fórmula junto a Rodolfo Eiben, el humorista afirmó en Cadena 3 que «se bajó» de la propuesta.



“Por un lado le tengo que agradecer a Rodolfo Eiben (interventor del Partido Demócrata), que me ofreció (participar), es un honor, un gusto, por una cuestión de recuerdos de mi abuelo, de mi viejo, del partido demócrata dije que sí, pero la política no es lo mío, por eso me bajé, no por otra cosa”, aclaró Álvarez.



Y subrayó: “Ya he laburado demasiado en mi vida, estos años que me quedan quiero que sean de tranquilidad, de disfrutar y hacer algún show”.



“A mí no me gusta el kirchnerismo, quizás me seducía sacarle votos al kirchnerismo”, explicó.