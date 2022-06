Con escasa convocatoria, Milei lanzó su candidatura a Presidente

Buenos Aires. El diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que "cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar", al oficializar la presentación de su postulación con miras a las elecciones presidenciales de 2023 con un acto que se realizó en la cancha del club El Porvenir, en la localidad bonaerense de Gerli.



"Hay que entender la lógica de la casta, en ese sentido lo que marca el modelo de la casta es decir dónde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Hay un conflicto entre necesidades infinitas y recursos escasos", remarcó el legislador en uno de los pasajes más importantes de su discurso.



Las puertas del club se abrieron a las 18, y fueron llegando miembros del partido libertario, que ingresaron agitando banderas en las que se leía la procedencia.



Frente al escenario, los militantes más allegados al diputado llegaron vestidos con camperas de cuero negras y pantalones negros, imitando el look que habitualmente luce el economista.



El diputado ingresó a las 21.30 abrazado a su hermana, Karina, quien juega un rol fundamental en el armado de su campaña y juntos parecían cobijarse en medio de la fría noche que arreciaba en el sur del conurbano bonaerense.



Pese a que se aguardada una concurrencia de entre 10 y 15 mil personas, la asistencia a este mitin "libertario" fue escasa y el público se congregó en los alrededores del escenario que se montó en el campo de juego del club albinegro.



Milei hizo su aparición en el escenario cantando y tirando papel picado, y arengó a la concurrencia con estruendosa consigna en la que ratificó sus aspiraciones presidenciales: "Gracias leones, la Rosada es para el león".



"Es importante el rol de las estructuras que hacen posible el camino a la Presidencia. Quiero darle las gracias al Partido Demócrata, a Unite, al Mid y a mis libertaries. No será cosa que tengamos el primer presidente libertario de la historia", apuntó en relación a los espacios que forman parte de su armado político.



Media hora antes, el cantante tropical El Dipy dio un recital, que concitó entre el público reacciones tan frías como el clima que imperaba en el campo de juego.



"Porque somos libres, el que no hace palmas es un gato", bramaba el cantante ante una concurrencia que se movía poco y se mostraba distante ante las declamaciones del artista tropical.



"Levanten la mano los que se rompen el culo laburando porque son libres. Vengo porque me cae bien Javier (Milei) y vengo a tocar gratis. Gracias por venir, sabemos que hace mucho frío. Tuvimos la mala suerte de que arriba del puente había 17 patrulleros para no dejar pasar los micros. El que no hace palmas es comunista. El que no salta es comunista", fueron algunos de los conceptos proferidos por el intérprete y evidenciaban el espíritu de esta convocatoria.



En otro momento de su discurso, Milei afirmó que desde que Argentina "abrazó el socialismo tuvo 17 crisis" y volvió a cargar contra el Estado, al considerar que "no es la solución y es el problema".



"Quiero que quede claro que no me metí en política para ser parte de la casta política. Me metí para transformar a la Argentina. Algunos siembran dudas si tenemos modelo, claro que tenemos, es el liberalismo. La fórmula es capitalismo, ahorro y trabajo duro", subrayó.



En cuanto al modelo de capitalismo a implementar, Milei ponderó el que se aplica en India y aseguró que tanto su persona como el espacio político que encabeza es objeto de "difamaciones y acusaciones aberrantes".



"No tienen reparo en decir barbaridades. Estamos convencidos de quién es el enemigo. Somos nosotros contra toda la casta, contra los periodistas, los empresarios y sindicalistas transas. Venimos a cambiar la historia", aseguró.