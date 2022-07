Edgardo Subert: Tenemos la responsabilidad de ser maduros y unirnos para trabajar por la gente

"Desde la oposición tenemos la responsabilidad de ser maduros y unirnos para trabajar por la gente de Bialet Massé," dijo el titular del radicalismo, Edgardo Subert en diálogo con El Diario.

"Desde la UCR de Bialet Massé venimos trabajando desde hace dos años, recorriendo los barrios y hablando con los vecinos. Entendemos las necesidades de la gente, y por ende, las falencias de la actual gestión justicialista de Marcelo Oliva, en áreas tan sensibles como Salud, Educación, Seguridad," señaló Subert.

El presidente del radicalismo resaltó como ejemplo del descalabro de la gestión de Oliva, "la desproporcionada obra del boulevard General Paz donde se colocaron una cantidad escandalosa de bancos de cemento y en el dispensario no hay especialidades médicas.

No se puede gestionar solo con obras no esenciales sin atender las necesidades primarias de la gente. Hay mucha desilusión de los vecinos con la actual gestión, y la gente quiere que nos unamos. Que la oposición sea un Frente capaz de cambiar las cosas en las elecciones del año que viene, y es ahí, como titular de la UCR es donde quiero poner énfasis."

Subert agregó "La dirigencia radical, la del peronismo de Córdoba, el Pro y el Vecinalismo tenemos la responsabilidad de escuchar a la gente y con madurez ,generosidad y compromiso trabajar en una plataforma de gobierno que solucione los problemas de la gente. Todos contamos con equipos técnicos y gente capacitada para este proyecto. Coincidimos en la realidad que vive Bialet Massé hoy.

Y si dejamos de lado los personalismos y entendemos que los equipos de trabajo son la manera más clara de construir el Bialet Massé que viene, habremos entendido el pedido y las necesidades del vecino, y podremos construir bases sólidas para un futuro."

Por último, el dirigente radical reiteró, "la gente nos pide que nos unamos. Tenemos que ser humildes, valientes, decididos y ponernos a trabajar hombro con hombro, y recordar a Irigoyen, "el gobierno es un medio para llevar adelante un programa político, no es un fin."