La «re-re» desató un vendaval en Juntos por el Cambio: ¿Vuelve la Lista 3?

Los intendentes radicales se pronunciaron fuertemente contra Luis Juez y Rodrigo de Loredo por su negativa a tratar la re-reelección en la Provincia de Córdoba y amenazaron con la vuelta de la histórica Lista 3, lo que sacudió las bases de la alianza Juntos por el Cambio y las aspiraciones de ambos dirigentes de hacerse con la gobernación.

En diálogo con EL DIARIO, el intendente Luis Azar de Tanti, quien firmó un contundente documento junto a otros dirigentes como Daniel Salibi (Mendiolaza), Myriam Prunotto (Juárez Celman), Carlos Briner (Bell Ville) y otra veintena de mandatarios, pidió un mandato más y dijo: «Si tan poca consideración nos tienen, que ganen la elección sin nuestros votos».

«Siempre estuvimos cuando nos necesitaron y ahora que necesitamos que apoyen el cambio de una parte de un artículo de la ley, nos dan la espalda. Siempre ocurre lo mismo: (Ramón) Mestre, (Mario) Negri, (Oscar) Aguad siguen manejando el partido. Parece una PYME el partido, piden alternancia y hace décadas que ninguno se despega del cargo. Vamos a ver qué ocurre esta tarde en una reunión que vamos a tener, pero nadie se juega mucho. Todos estos que hablan, nunca han ganado una elección y han regalado el partido. Nosotros perdemos las elecciones y nos vamos a casa, estos pierden una elección, pasan los años y siguen atornillados en un cargo»; cuestionó.

«Negri perdió la elección con Juez y De Loredo y siguió de diputado nacional. Ellos siguen y hace treinta años que están en la función pública y siempre entran por la lista, nunca por una elección ganada. Nosotros únicamente pedimos que se revea el artículo 7, estamos de acuerdo con que haya dos períodos y nada más, pero que esos dos períodos sean para todos. Tiene que ser igual para los legisladores, diputados, para todos, y que se haga como corresponde: contando a partir del próximo período. No es constitucional ni legal, legislar para atrás, pedimos que se contabilice este como el primer período y uno más»; señaló Azar.

«Cómo nos van a ningunear así, por supuesto que queremos que Rodrigo (De Loredo) sea nuestro candidato a gobernador, pero cómo va a decir que el gobierno provincial nos dobla el brazo. Él no tiene idea porque nunca ha sido intendente, ahora si quiere ser intendente de la ciudad de Córdoba, va a tener que peregrinar todas semanas para gestionar obras y pedir por nuestras localidades. Y esa gestión se hace ante Nación y ante Provincia, por el bien de nuestros vecinos pero sin renunciar a nuestras convicciones. Yo he gestionado obras importantísimas para Tanti y no por eso, soy peronista ni nadie me ha torcido el brazo. Es una locura decir eso, faltando el respeto a quienes les damos los votos para que ellos puedan ganar. Si esto sigue así, en las próximas elecciones vamos a ir con la Lista 3 y no iremos con Juntos por el Cambio»; soltó.

En otro fragmento de la entrevista, Azar concluyó: «Nosotros laburamos para que ellos lleguen y ahora nos tiran para atrás y nos juegan en contra. ¿Quién junta los votos? Si los hubiesen juntado ellos, no tendríamos 24 años de gobierno peronista».