Vigo en el acto por Evita: «El país necesita mujeres para salir de la crisis»

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) encabezó hoy el acto central por la conmemoración de los 70 años del paso a la inmortalidad de Eva Perón, ante un auditorio colmado de mujeres representantes del peronismo de Córdoba.

«Eva Perón fue una indiscutible lideresa argentina que nos reveló a las mujeres: acá está más del 50 % de la población argentina. Nos puso al frente de la historia, nos hizo ciudadanas, personas con derechos; nos dio la maravillosa posibilidad de construir nuestra propia historia. Mostró la importancia del protagonismo de las mujeres en el futuro del país. Fue más combatida por ser mujer que por ser peronista pero tuvo el coraje y la osadía de correr el velo por todas, aún por las que la habían combatido»; dijo.

«Sin Evita no estaríamos aquí. Y hoy eso es más importante porque, después de 70 años de su inmortalidad, el país se cae a pedazos y no sabemos cuándo puede abrirse una puerta para ver un rayo de sol. Este es un país que nos necesita para no bajar los brazos, para no perder ni media gota de esperanza en medio de esta profunda crisis política y económica, y con futuro incierto gracias a quienes privilegian esta grieta tremenda que nos empobrece más cada día. Con una oposición que sólo piensa en candidaturas 2023 y un gobierno que, dividido, un día dice una cosa y al otro, se desdice»; cuestionó.

«Esta no es la Argentina por la que trabajaron Eva y Perón, es la de unos pocos vivos que creen que se van a llevar puesto el país. Pero ahí vamos a estar nosotras. Para homenajear a Eva sigamos siendo imbatibles, no hay que recaer, somos nosotras las que vamos a estar de pie. Y seguramente, saldrá de Córdoba alguna gran guerrera para hacer que las argentinas y los argentinos salgamos adelante y que Córdoba siga siendo el faro de nuestro país»; expresó la senadora.

La actividad se realizó en Studio Theater de la ciudad de Córdoba desde las 17 horas y se hicieron presentes dirigentes y militantes del PJ de toda la provincia, intendentas, jefas comunales, legisladoras, ministras y funcionarias, representantes de organizaciones sociales y comunitarias, y gremiales, entre otras.

La ministra de la Mujer Claudia Martínez, la legisladora Alejandra Piasco, y la intendenta de Despeñaderos Carolina Basualdo también tuvieron la palabra en el acto tributo a Eva Perón. El Tributo contó con la participaron cuatro cantoras cordobesas: Deolinda Sosa, Carolina de la Torre, Bruna Monte y el cierre de Silvia Lallana.