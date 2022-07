Marcelo Bomrad, el argentino que sueña con llegar al Parlamento de Italia

De cara a las próximas elecciones que se celebrarán en Italia, el candidato a senador Marcelo Bomrad visitó la ciudad de Villa Carlos Paz para interiorizarse sobre la realidad de la comunidad italiana cordobesa y presentar las propuestas de La Lega. El ingeniero industrial oriundo de Buenos Aires trabaja con vistas a los comicios previstos para el próximo mes de septiembre y llamó a preservar la «ciudadanía por sangre» que permite a miles de argentinos tramitar su pasaporte italiano.

Durante su recorrida por la ciudad, Bomrad estuvo acompañado por el concejal Mariano Melana y tomó conocimiento del trabajo que realiza el Centro Italiano y las necesidades más urgentes de la comunidad.

«Argentina es el país con más italianos en el mundo después de Italia, cerca de un millón de personas. Eso lo hace definitorio en la composición del parlamento y solamente en Córdoba, hay un total de cien mil italianos. Nosotros estamos hablando con los votantes, entendiendo sus problemáticas y ofreciendo nuestras propuestas, queremos que vayan a votar y entiendan que es muy importante. La próxima legislatura italiana va definir algunos temas que mucho tienen que ver con los italianos en el mundo: se va discutir la continuidad de la ciudadanía que tenemos hoy, que es la ciudadanía por sangre. Sabemos que Italia tiene un grave problema, las parejas jóvenes no están teniendo hijos y el país no está creciendo»; expresó Bomrad a EL DIARIO.

«Yo represento al partido que se llama La Lega, el que más defiende las tradiciones por sangre y queremos fomentar la ciudadanía por sangre y facilitar los trámites para el millón de argentinos, para uruguayos y ecuatorianos con lazos familiares con Italia. Queremos que les sea posible un retorno a Italia y en ese sentido, elaboramos la propuesta de esta campaña mediante la equivalencia de títulos que hasta ahora no hay y volver a crear el ministerio de los italianos que el mundo. Los consulados italianos están saturados y con equivalentes a ciudades medianas de Italia, la demanda potenciada por la crisis local ha saturado todas las oficinas. La ley de ciudadanía está siendo discutida y hace tres semanas, varios diputados propusieron establecer un limite para dejar afuera a la tercera y cuarta generación de italianos. Eso significaría que millones de argentinos se quedarían afuera y nosotros queremos que la ley sea intocable y meterla en la constitución»; agregó.

Por su parte, el concejal Mariano Melana (Carlos Paz Unido) puntualizó: «Tengo un compromiso muy grande con este causa y me siento parte de este equipo liderado por Marcelo. Soy italiano y coincido con las ideas que presenta La Lega, creo que es necesario mantener el «luri sanguinis» (ciudadanía por sangre) porque ayuda a muchos argentinos a mantener su tradición. Me siento muy contento de recibirlo acá y no siempre tenemos la oportunidad de recibir a un candidato a senador por Europa. Sé que muchos vecinos carlospacenses lo acompañarán con su voto y que representará a la comunidad italiana argentina».