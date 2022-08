Córdoba: Bregman y Del Caño llamaron a «pelear contra el ajuste»

Más de setecientas personas participaron ayer del acto que Myriam Bregman, Nicolás del Del Caño y Laura Vilches encabezaron en la ciudad de Córdoba y donde convocaron a «organizar la bronca y pelear contra el ajuste» impuesto por el Fondo Monetario Internacional. La militancia del PTS y el Frente de Izquierda cordobés copó las instalaciones de Studio Theather y los diputados del FIT llamaron a «debatir las propuestas de la izquierda y organizar la bronca para que se exprese una salida a la crisis desde los trabajadores y los sectores populares».

Myriam Bregman, diputada nacional y precandidata a presidenta por el PTS en el FIT Unidad, remarcó: «Vemos un nuevo fenómeno en la Argentina que es que trabajando todo el día y hasta teniendo trabajo en blanco aún así no alcanza y no se llega a fin de mes. No se aguanta esta inflación y ahora vienen con un tarifazo recargado. Desde el gobierno, el único planteo es seguir ajustando a los más pobres, adoptaron abiertamente en el discurso y en los hechos el programa clásico de la derecha: ajustar, achicar el déficit, aplicar tarizafos, entregarle más concesiones a las patronales y seguir atados al FMI. Ya gobernaron todos y desde la dictadura para acá la pobreza pasó del 4 al 40%. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en un mundo organizado en función de las ganancias de unos pocos, mientras la mayoría no llegan a fin de mes?».

Nicolás del Caño apuntó que «en esta crisis falta la voz de las mayorías, la voz de la clase trabajadora. Por eso impulsamos la coordinación de los trabajadores ocupados y desocupados para defender sus derechos y pelear por otra perspectiva. Mientras la derecha se organiza para volver, y el Frente de Todos nos quiere descargar su derrota interna, nosotros creemos que hay que romper con la idea de que todos somos responsables de esta crisis y organizar la bronca para que se exprese una salida a la crisis desde los trabajadores y los sectores populares».

Por su parte, Laura Vilches, referente local de la misma fuerza, señaló: «Schiaretti, aunque ahora quiera diferenciarse de Massa porque está en el Frente de Todos, comparte el modelo económico de poner los resortes de la provincia al servicio de las multinacionales automotrices, alimenticias, del agropower y una política extractivista mientras Córdoba tiene niveles récord de pobreza y desocupación. El progresismo local, lejos de combatir esta perspectiva, no ha hecho más que integrarse al PJ cordobés. Por eso es fundamental que en Córdoba también fortalezcamos una perspectiva de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres que no se resigna y proponga una alternativa de organización y política desde abajo, de los que están llenos de bronca y quieren cambiar radicalmente la sociedad».