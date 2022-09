Macri celebró el triunfo de Majorel: «Si no está roto, no lo arregles»

El ex presidente Mauricio Macri celebró el triunfo de Sara Majorel en las elecciones municipales de Marcos Juárez y reconoció el trabajo realizado por el intendente saliente Pedro Dellarrossa. A través de su cuenta de Twitter, publicó una sugestiva frase: «Si no está roto, no lo arregles».

«Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas»; afirmó.

En ese marco, consideró que fue una «gran victoria» la que logró Majorel y expresó su reconocimiento.