Llaryora: «El modelo Córdoba impulsa la producción y defiende al campo»

En el marco de su visita a la ciudad de Río Cuarto para recorrer la 88° Exposición Rural, Martín Llaryora, realizó declaraciones a la prensa local en las manifestó su apoyo al campo argentino exigiendo al Gobierno nacional escuche los reclamos de este importante sector productivo al que considera un motor de la economía y la producción argentina.

En tanto, durante su visita en la que dialogó con productores agropecuarios, trabajadores rurales y representantes de pymes cordobesas, Llaryora se reunió con miembros de la Mesa de Enlace con quienes analizó la situación que afronta el campo y la agroindustria cordobesa, ratificando su compromiso y acompañando los fuertes reclamos quel este sector tiene con el Gobierno nacional.

En la oportunidad, la visita a la Rural estuvo acompañada por el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; el diputado nacional Carlos Gutiérrez y el ministro provincial de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, entre otros dirigentes de la región.

Llaryora indicó que las retenciones son un mal impuesto que hay que eliminar porque generaría una fuerte inyección de recursos para zonas productivas como lo es Río Cuarto. “El modelo Córdoba le serviría al país, aquí siempre defendimos y vamos a defender la producción”, aseguró.

Consultado sobre su mirada respecto al momento que está transitando el campo que plantea numerosos reclamos al Gobierno nacional, el intendente de la Capital provincial enfatizó que tal como lo vienen haciendo el PJ cordobés desde hace más de 20 años él acompaña al sector. “Nosotros estamos acompañando todos los reclamos que están haciendo no sólo las organizaciones del campo sino también las organizaciones vinculadas a la agroindustria, en un país que no encuentra reglas claras y no fomenta la producción. Nosotros venimos acompañando todos los reclamos porque acompañar al campo, a la producción, a la industria es acompañar a los cordobeses, a aquellos que generan trabajo” dijo.

Y agregó: “Para nosotros gobernar es generar trabajo. Así que siempre nos van a encontrar en el mismo lugar. Hoy más que nunca en el mundo vemos cómo se están desarrollando los sectores agropecuarios. Veamos nuestros países vecinos, con políticas claras, con otra macroeconomía, han entendido que el campo es un motor esencial de la economía y la producción. Siempre recuerdo la frase de Volando, que decía:?Argentina va a crecer con el campo, nunca sin el campo y menos contra el campo”.

Seguidamente, Llaryora en defensa del campo cordobés expresó: “Lamentablemente hace muchos años que gobiernan estas ideas del puerto, desde la Capital. Hablan del campo, pero no entienden al campo. Le ponen la pata en la cabeza a los sectores productivos y por eso nosotros siempre vamos a estar defendiendo a nuestra producción, al campo, al campo moderno, porque la salida ya no es sólo elevar nuestra potencialidad productiva sino también hacer que esa potencialidad y esos granos se vuelvan industria”.

Destacando el potencial de la agroindustria de Río Cuarto y la importante presencia de la Universidad para la región, el dirigente cordobés resaltó: “Hay que vincular nuestra producción a un tercer elemento que es el conocimiento, la ciencia y la tecnología generando nuevas empresas de biotecnología, de tecnología aplicada al agro”.

“El sur de Córdoba ya es uno de los motores más importantes de Argentina.?Y el sur de Córdoba tiene toda esa potencialidad. Ahora lo que hay que hacer es acompañar, seguir las líneas productivas y generar amplio financiamiento para ayudar a dar el salto a muchas de esas pymes, fomentando la agroindustria y los negocios vinculados a la tecnología. Aquellos dirigentes que no entiendan el acompañamiento que le tienen que dar a estos sectores productivos son los que no entienden el desarrollo de Argentina”, precisó Llaryora.

Sobre la eliminación de las retenciones al agro

En diálogo con el periodismo del sur provincial Llaryora fue consultado sobre la viabilidad de continuar sosteniendo el planteo de eliminar las retenciones, con un Estado nacional en un contexto complejo. Al respecto respondió:

“Córdoba y todas las provincias productivas deben hacerlo. Santa Fe también tendría que sumarse. Las retenciones son un impuesto que hay que sacar. De hecho hay producciones que tienen regalías, no retenciones. Las retenciones son un mal impuesto. Aquellos países que crecen cerca de nosotros, y vemos cómo crecen agropecuariamente, no tienen retenciones. Así que tenemos que seguir luchando para sacar las retenciones que claramente no colaboran con la producción, que no la fomentan.”

En tanto, indicó que este impuesto al agro hace que se vayan de nuestros pueblos y ciudades miles y miles de millones. “Si esos recursos no se fueran en retenciones, serían dólares que estarían acá, que moverían los corralones porque impulsarían la construcción, que moverían el comercio, que moverían las inversiones, que generarían muchísima más producción, se podría destinar a industrializar los granos. Así que para mí luchar para sacar las retenciones, para los que somos del interior y defendemos la patria productiva, tiene que ser una condición esencial”.

El modelo Córdoba en la Nación

Oponiéndose la grieta que tanto daño le hace al país, Llaryora enfatizó sobre el modelo Córdoba que desde el centro del país es reflejo de progreso. “Argentina no está condenada ni al éxito ni al fracaso sino a lo que podamos hacer de Argentina. Necesitamos acuerdos. Entonces, por eso uno habla del gen cordobés o de este ADN que produjeron José con Juan, que hicieron federalismo en serio. En una época Río?Cuarto se quería escindir de Córdoba porque acá no venía nadie. Y ahora es capital alterna, capital del agroalimento, han venido las obras”.

Por último, el intendente de la Capital provincial concluyó: “En Córdoba, y por eso el modelo está tan fuerte, el sector productivo trabaja con el Estado, el gobierno provincial respeta la libertad de prensa, se respetan las instituciones, hay un montón de leyes que salen con acuerdos pluripartidarios. Todo esto es parte de un equipo que supo ver en el otro, aún con ideas distintas, no a un enemigo. Es más, muchas ideas de otros fueron después tomadas y convertidas en políticas de Estado.?Veo cada vez más fuerte esa posibilidad del modelo cordobés en la Nación porque es una solución para Argentina. Por eso, veo a Juan?Schiaretti cada vez con más posibilidades de construir un espacio con dirigentes de otros partidos para ofrecerle al país una salida”.